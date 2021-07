Pouvez-vous repérer Sanjay Dutt dans cette dernière photo publiée par sa femme Maanayata Dutt? Astuce : regardez bien ! | Buzz News

New Delhi : Maanayata Dutt, la femme de la superstar Sanjay Dutt, est une fervente utilisatrice des réseaux sociaux. Récemment, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux et a partagé une photo inhabituelle avec son mari Sanjay Dutt. Une photo si loin mais si proche avec le mari a également suscité de nombreux commentaires.

Maanayata Dutt a posté sur Instagram : Pour tous ceux qui demandaient une dernière photo de moi et @duttsanjay ensemble… #missionimpossible #accomplished #love #grace #positivity #dutts #beautifullife #thankyougod @duttiqra

Les fans ont toujours hâte de voir les dernières photos du couple ensemble. Dans celui-ci, Sanjay Dutt peut être vu à travers un verre transparent tandis que Maanayata pose dans une robe orange vif.

Plus tôt cette année en février, Sanjay Dutt a fait une douce déclaration de son amour pour sa femme Maanayata Dutt à l’occasion de leur 13e anniversaire de mariage. L’acteur de « Munnabhai » s’est rendu sur Instagram pour publier une adorable photo du couple debout, les bras enroulés l’un autour de l’autre.

Maanayata et Sanjay Dutt partagent un lien indestructible. L’année dernière, lorsque Dutt a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 3, Maanayata l’a fermement soutenu et l’a aidé à traverser la bataille difficile. Heureusement, Sanjay Dutt n’a plus de cancer, comme il l’a annoncé en octobre de l’année dernière.

Sanjay Dutt et Maanayata se sont mariés en 2008 lors d’une cérémonie hindoue à Mumbai et le 21 octobre 2010. Le duo a la chance d’avoir des jumeaux, Shahraan et Iqra.

Dutt a également une fille nommée Trishala de son premier mariage avec Richa Sharma. Cependant, sa fille réside actuellement avec ses grands-parents maternels aux États-Unis.