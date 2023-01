Pouvez-vous repérer l’ours sur cette photo ?

Avec Internet offrant une pléthore d’illusions d’optique chaque jour, ne sommes-nous pas tous presque toujours ravis de nous tester ? Ils servent non seulement de jeu mais aussi de moyen de mieux se connaître. De la révélation des traits de personnalité en fonction de ce que vous voyez en premier au test de votre QI et de vos capacités d’observation à travers des défis limités dans le temps qui peuvent nous aider à nous améliorer de diverses manières. Une de ces représentations picturales fait le tour d’Internet et met au défi de trouver l’ours caché.

Ces illusions d’optique peuvent inciter vos yeux à voir quelque chose qui n’existe pas et c’est époustouflant. Si vous regardez la photo désormais virale, vous pouvez voir une cabane en bois dans une forêt dense entourée de grands arbres. L’ours est caché quelque part dans cette photo conçue pour tester vos capacités de perception. Cependant, caché dans cet endroit magnifique se cache un ours mignon.

Il est assez difficile pour beaucoup de trouver l’ours car beaucoup pensent qu’il peut ramper ou s’asseoir quelque part dans l’image. Les couleurs aussi vous trompent, car elles correspondent presque à la fourrure brune de l’ours.

Aidons-nous. Tout d’abord, un indice, ne regardez pas le sol sur la photo mais les branches des arbres. Pouvez-vous repérer l’ours caché maintenant ?

Si ce n’est pas le cas, ne vous découragez pas. Donnons-nous la solution. L’ours est juste au-dessus de la cheminée de la cabane, on aperçoit la silhouette de l’ours accrochée aux brindilles. Oui, ce n’est pas un vrai ours mais une caricature de la créature créée par la nature.

Ceux qui l’ont trouvé avant de lire la réponse sont incroyables ! Essayez d’autres illusions d’optique de ce type sur le site et testez vos capacités d’observation.

