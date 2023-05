Pouvez-vous repérer l’étrange Emoji ? Nous sommes de retour avec une illusion d’optique stimulante

Les illusions d’optique ont la capacité de tromper le cerveau humain. Le défi « trouver l’intrus » est un casse-tête populaire qui consiste à repérer l’élément qui est différent du reste dans un groupe. Ce type d’illusion peut être à la fois amusant et stimulant, car il nécessite un sens aigu du détail et la capacité d’identifier rapidement les modèles et les anomalies. Il est souvent utilisé comme une forme de divertissement et peut également être un outil utile pour améliorer les compétences cognitives telles que la perception visuelle et l’attention aux détails. Cela peut prendre plusieurs formes, comme trouver le mot impair dans une phrase, la couleur impaire dans une série ou la forme impaire dans un groupe.

Pour ce défi, nous devons trouver l’emoji impair parmi les autres.

Alors relevez ce défi de repérer cet emoji différent de tous les autres emojis de cette image. Êtes-vous prêt pour cela?

Cette image montre des émoticônes de la main sur neuf lignes et sept colonnes de 1 à 9 et de A à G respectivement. Les téléspectateurs sont censés observer l’illusion très attentivement et dire quel emoji de la main est différent du reste.

À première vue, il semble que tous les emojis soient identiques, mais l’astuce consiste à parcourir l’image ligne par ligne, soit par lignes, soit par colonnes, et de rechercher la réponse.

Dès que l’image a été téléchargée sur Instagram, les gens ont commencé à publier leurs réponses et ont inondé la section des commentaires de différentes suppositions.

Certains ont dit « 3E » tandis que d’autres ont opté pour « E3 ». Une personne a dit : « Si vous dites 3E et non E3, vous êtes un psychopathe »

Eh bien, les gens ont des perspectives différentes, n’est-ce pas ?

Astuce : Pour vous faciliter le défi, nous avons un petit indice en espérant que vous attraperez cet emoji unique – faites attention au troisième rang ! Vous l’avez, n’est-ce pas?

Réponse : 3E et E3. Les deux sont corrects et font référence au même emoji.

Les illusions d’optique peuvent être trouvées dans la nature, l’art et même dans les objets du quotidien. Ils nous rappellent que ce que nous voyons n’est pas toujours ce que nous obtenons et que notre perception de la réalité est subjective et facilement manipulable.

