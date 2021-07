Pouvez-vous repérer les huit mots cachés dans ce puzzle Instagram Parle-G ?

Un casse-tête partagé par la marque de biscuits Parle-G a laissé les utilisateurs d’Instagram dans le vertige alors que toutes sortes de commentaires sortaient de leurs tentatives pour le résoudre. Parle-G a partagé une image sur la plate-forme de médias sociaux et a demandé à ses abonnés de repérer les huit mots cachés dans le puzzle. La marque l’a intitulé ‘Genius Puzzles’.

« Perdus dans ce puzzle sont 8 mots. Pouvez-vous tous les trouver? Listez-les dans les commentaires et identifiez vos amis pour les défier ! » Parle-G a écrit dans la légende.

La publication a recueilli plus de 18 000 likes depuis qu’elle a été partagée il y a deux jours. De nombreux utilisateurs ont essayé de comprendre les mots cachés, la marque répondant à leurs commentaires par des gestes d’appréciation. Il a répondu avec un emoji de cœur à un utilisateur qui a compris quatre des mots. À un autre, qui a compris les huit mots, la marque a répondu avec deux emojis applaudissant.

La page Instagram de la marque a pour habitude de publier des puzzles intéressants comme celui-ci. Plus tôt, elle a publié un puzzle avec des morceaux de biscuit cassés et a demandé aux abonnés : « Combien de Parle-G » ces pièces feraient-elles ensemble ? » En janvier, la marque a également publié un puzzle de mots croisés lié au Nouvel An. ainsi que des jeux « Spot the Parle-G ».

Fait intéressant, Parle-G, l’un des plus anciens d’Inde, a enregistré sa vente maximale pendant le verrouillage de l’année dernière. Selon un rapport de l’Economic Times, les créateurs de la marque Parle-G ont affirmé que mars, avril et mai ont été leurs meilleurs mois depuis qu’ils ont créé une entreprise.

Suite à la nouvelle, les médias sociaux ont été inondés de personnes, dont l’acteur de Bollywood Randeep Hooda, exprimant leur nostalgie concernant les biscuits Parle-G. Il a déclaré: «Toute ma carrière est alimentée par le chai et le Parle-G depuis l’époque du théâtre. Pouvez-vous imaginer à quel point il y aurait moins de déchets plastiques à usage unique si Parle-G changeait son emballage pour un autre matériau biodégradable ? Maintenant que les ventes sont en hausse, voyons aussi la contribution à un meilleur Tom (demain). »

Non seulement Hooda, mais de nombreux autres internautes, principalement des enfants des années 90, se sont mis d’accord sur le fait que Parle-G n’est pas seulement un biscuit mais une émotion.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici