Pouvez-vous repérer le vrai hibou en 5 secondes ?

Les illusions d’optique sont un excellent moyen de tromper notre cerveau et un excellent exercice pour stimuler nos capacités de mémoire. C’est un jeu de perception et de la finesse avec laquelle on peut observer la fine ligne de différence entre la fiction et la réalité. Il existe plusieurs puzzles sur Internet qui aident à aiguiser l’esprit et certains définissent même nos traits de personnalité. Bien que certaines illusions d’optique puissent vous frustrer au début, vous serez étonné une fois que vous serez enfin capable de résoudre le puzzle.

Une de ces illusions d’optique a laissé les internautes déconcertés alors qu’ils collaient leurs yeux sur l’écran, essayant de souligner la contorsion visuelle.

L’image qui fait maintenant le tour d’Internet représente un groupe de chouettes en peluche de différentes formes, tailles et couleurs disposées de manière ordonnée sur deux étagères. Cependant, ajoutant une touche à l’image, il y a un vrai hibou, caché à la vue parmi les autres jouets en peluche. Le vrai défi est de trouver le vrai hibou en 5 secondes.

Cette illusion d’optique a laissé Internet déconcerté alors qu’ils s’efforçaient de trouver le hibou réel sur la photo. Si une personne réussit à trouver le hibou dans le délai imparti, elle gagne la partie, tandis que les autres devront affiner leurs capacités d’observation. Alors, avez-vous pu le découvrir ?

Si vous regardez attentivement l’image, vous constaterez que le hibou réel est assis au premier rang lui-même. Sur une observation plus fine, vous pouvez même repérer la différence frappante entre le hibou original et les autres jouets en peluche ressemblant à un hibou, avec la couleur de la peau, de la fourrure et des yeux, qui est légèrement différente.

Résoudre de telles illusions d’optique permet à l’esprit de travailler plus rapidement et vous aide à affiner votre sens de la perception. Cette illusion d’optique délicate est devenue virale sur les réseaux sociaux alors que les gens font de leur mieux pour repérer l’intrus.

