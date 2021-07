Pouvez-vous repérer le VRAI chien qui se cache de son maître parmi cette collection d’ours en peluche ?

UN ADORABLE chiot a décidé de se cacher de son propriétaire parmi une collection massive d’ours en peluche.

La propriétaire a eu du mal à le trouver car il s’est mêlé à sa collection de peluches. Pouvez-vous repérer le VRAI chien ?

5 Un chien est caché dans le tas d’ours en peluche

5 Pouvez-vous repérer le vrai chien?

Une femme de la ville sous-provinciale de Shenyang, dans la province chinoise du Liaoning, est propriétaire d’une vaste collection d’ours en peluche en peluche.

La collection nécessite un nettoyage régulier pour rester impeccable, car les jouets en peluche attirent la poussière.

Alors que la femme était en plein ménage de printemps, son toutou, nommé de manière appropriée Teddy, essayait de jouer avec les jouets interférant avec le nettoyage.

Elle l’a finalement ramassé et l’a jeté au milieu d’eux afin qu’elle puisse s’atteler à la tâche à accomplir.

Peu de temps après, lorsqu’elle a voulu faire une pause, elle s’est rendu compte que son chien s’était endormi entre les ours en peluche et qu’elle ne pouvait pas le trouver.

Elle a ensuite pris son téléphone et filmé l’incident amusant à partager en ligne et voir si l’un de ses amis pouvait le repérer.

Le clip est rapidement devenu viral avec des utilisateurs de médias sociaux aux yeux d’aigle essayant de repérer le chiot caché.

Elle a déclaré: « J’ai environ 200 ours en peluche vintage, bien que dans cette vidéo il y ait 200 ours en peluche vintage et un très vrai chien câlin. »

Elle a ajouté que le chien était connu localement sous le nom de chien en peluche, également connu sous le nom de Shichon, qui est un chien de race mixte – un croisement entre les races de chiens Shih Tzu et Bichon Frise.

Les Shichons portent quelques autres noms, notamment le mélange Shih Tzu-Bichon, Zuchon et bien sûr le chien Teddy Bear.

5 La femme a une énorme collection d’ours en peluche

5 Son animal s’est endormi entre les jouets

5 Les Shichons sont également connus sous le nom de chiens ours en peluche

