Pouvez-vous repérer le voleur qui se cache à cette fête d’Halloween en 10 secondes ?

Que les illusions d’optique vous disent ou non cinq vérités profondes et sombres sur vous-même, elles vous donnent certainement quelques minutes d’exercice mental à faible risque. Voici la présentation de l’exercice de voleur de fête d’Halloween. Dans l’image donnée, il y a une fête d’Halloween à laquelle assistent plusieurs personnages de dessins animés mignons dans des tenues effrayantes. Votre travail consiste à trouver le voleur caché là-dedans. Cette perspective serait plus effrayante que tous les invités fantomatiques d’Halloween, n’est-ce pas ?

Il y a des fantômes, des super-héros et des ninjas présents à cette fête d’Halloween. Mais ne les laissez pas vous distraire, car il s’agit d’un exercice de mise au point. Il est important de ne pas perdre le focus car vous n’avez pas très longtemps pour le faire ? À peine 10 secondes. Respirez profondément avant de regarder la photo ci-dessous. Prêt? Tu as ça.

Avez-vous attrapé le voleur ? Sinon, vous pouvez certainement revenir en arrière et le chercher à nouveau. C’est votre temps et vous le perdrez si vous le souhaitez.

Sinon, concentrez-vous sur la personne en robe bleue avec un serre-tête à oreilles de chat. Ils se tiennent juste à côté de l’autre personne dans la robe bleue avec les cheveux rose bonbon. Remarquez quelque chose? Ils ont leur main discrètement glissée dans la personne à côté d’eux, vêtue d’un costume de ninja noir. La personne qui se fait voler à la tire a un verre à la main, il n’y a donc pas lieu de la blâmer si elle est un peu inattentive.

Si vous l’avez fait vous-même, combien de temps cela vous a-t-il pris ? Cela n’a pas d’importance de toute façon, mais j’espère que cela vous a distrait des pires aspects du monde pendant quelques secondes. Dans le monde réel, on n’a pas souvent la chance de réussir à repérer des imposteurs lors de fêtes. Il faut bien se rappeler que cet Halloween.

Historiquement, Halloween découle de l’ancienne fête celtique de Samhain. Les Celtes, qui vivaient il y a environ 2 000 ans en Angleterre, en Irlande et dans le nord de la France, célébraient Samhain dans le cadre de leurs célébrations du « Nouvel An ».

Les Celtes pensaient que la nuit précédant leur Nouvel An (le 31 octobre), “la frontière entre les royaumes des vivants et des morts devient tachée”, permettant aux âmes des morts de revenir sur Terre pendant une période de temps limitée.

