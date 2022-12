Pouvez-vous repérer le visage du quatrième garçon dans cette illusion d’optique en 10 secondes ?

Des mots croisés au Sudoku, Internet a attiré une nouvelle ligne d’obsessions. L’ajout le plus récent concerne les illusions d’optique. Une illusion d’optique est une image hallucinante, profondément fascinante et changeante d’un objet de dessin ou de personnes qui défie la façon dont notre cerveau perçoit les choses. L’illusion d’optique peut être une illusion physique, physiologique ou cognitive. Ces illusions ne sont pas seulement amusantes, elles maintiennent également nos capacités d’observation à distance.

L’une de ces illustrations astucieuses a fait le tour d’Internet de trois garçons essayant de rechercher un ami. Sur la photo désormais virale, trois garçons sont vus avec un bâton en bois sur les mains ou sur le dos. On peut les voir en train de discuter entre eux. Mais leur quatrième compagnon a disparu et ces enfants ont du mal à le retrouver. Peux-tu les aider à repérer le visage de leur ami disparu dans l’illustration en dix secondes ?

Beaucoup d’entre vous ont peut-être localisé le quatrième visage manquant et ont peut-être de grandes capacités d’observation, mais pour ceux qui essaient encore de le trouver, nous sommes là pour vous aider. Si vous regardez la photo, vous pourriez voir trois garçons debout sur la route, et au loin, vous pourriez voir des arbres et des maisons. Si vous faites pivoter l’image à l’envers et regardez attentivement le côté droit de l’image, alors entre le garçon en bleu et son bâton, vous pourriez voir une structure qui ressemble à un visage.

L’illustratrice a habilement utilisé les branches des deux arbres pour réaliser les yeux et l’ovale du visage, et incurvé les traits estompés pour le nez et la bouche. Si vous cherchez toujours, le visage a été marqué dans un cercle rouge pour repérer son emplacement exact.

Il y a de nombreuses illusions d’optique sur les réseaux sociaux. Les différentes énigmes vous en disent long sur le fonctionnement de votre cerveau, ainsi que sur vos traits de personnalité. Vous pouvez vous essayer à d’autres illusions d’optique pour améliorer vos capacités d’observation.

