Pouvez-vous repérer le serpent mortel qui se cache dans cette forêt australienne ?

Pouvez-vous repérer le serpent sournois qui se cache parmi les arbres de cette forêt ?

Les utilisateurs des médias sociaux se sont mis à se gratter la tête après que des attrapeurs de serpents australiens aient partagé la photo du reptile mortel qui se cache dans la verdure pittoresque.

Pouvez-vous repérer le serpent mortel qui se cache parmi les arbres ?

Sunshine Coast Snake Catchers, un service professionnel de capture de serpents basé dans le Queensland, a téléchargé le casse-tête sur sa page Facebook après avoir été appelé sur un chantier à Mooloolaba.

Les attrapeurs de serpents avertis ont écrit dans le post déroutant: «Nommez l’espèce si et quand vous trouvez le serpent.

« Astuce : ce serpent se fond dans ce type d’environnement et adore grimper PS : OUI il y a un serpent ici….. »

Le maître du déguisement a si bien réussi à se camoufler que certains utilisateurs ont été convaincus qu’il n’y avait rien à voir.

CHAMPIONNE DE CAMOUFLAGE

« D’accord, si je pouvais, j’entourerais toute la photo », a plaisanté l’un d’eux.

Un autre commentateur déconcerté s’est plaint: « Cela me fait mal à la tête! »

« Désolé, je ne vois toujours pas de serpent… je suppose que je ne devrais jamais aller me promener dans la forêt », a ajouté un autre.

L’un d’eux s’est moqué: « C’est un serpent Wally – Où est Wally. »

Un autre utilisateur a encerclé neuf points sur l’image, plaisantant en disant qu’elle avait trouvé la bête glissante.

Le reptile avait laissé certains utilisateurs perplexes, mais il se cachait à la vue de tous en bas à droite

Le maître du déguisement a été surpris en train de remonter dans un arbre sur un chantier à Mooloolaba

L’image a été téléchargée sur Facebook dans le cadre du jeu hebdomadaire « Spot the Snake Sunday » des Sunshine Coast Snake Catchers.

Alors que les observateurs de serpents amateurs pesaient, la plupart ont été forcés d’admettre leur défaite et ont avoué qu’ils étaient perplexes face à l’énigme.

Une personne déconcertée par l’énigme du reptile a écrit : « Je viens de lire les commentaires et je laisse les autres faire le travail. Pour citer Westy (un attrapeur de serpents bien connu dans l’équipe), « là, ce n’est pas le cas ».

« Même lorsque je regarde les zones encerclées, je ne peux toujours pas voir de serpent », a déclaré l’un d’eux.

L’équipe de capture de serpents a applaudi les efforts de leur disciple avant de révéler qu’il s’agissait d’un serpent arboricole commun qui remonte les arbres dans le coin inférieur droit.





Les espèces Dendrelaphis punctulatus sont des serpents légèrement venimeux, que l’on trouve couramment dans le Queensland et qui peuvent mesurer jusqu’à 6,5 pieds de long.

Le champion du camouflage se faufile souvent des bois et des forêts tropicales vers les arbres et les jardins.

Ils aiment manger des grenouilles et des reptiles et ont tendance à faire la sieste dans les creux des arbres, les crevasses et le feuillage.