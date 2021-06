Pouvez-vous repérer le serpent mortel qui se cache dans ces bois ?

Un SNAP d’un serpent glissant à travers les bois a secoué les utilisateurs de Facebook alors qu’ils luttent pour repérer le reptile camouflé.

Beaucoup ont été laissés en doute leur vision – avec d’autres catégoriques, l’image déconcertante montre simplement une parcelle d’arbres innocente alors qu’ils ne parviennent pas à trouver le serpent mortel qui se cache.

Presse à confiture

Pouvez-vous repérer le serpent dans le claquement déroutant?[/caption]

Presse à confiture

Certaines personnes ont remis en question leur vision[/caption]

Presse à confiture

Beaucoup étaient incapables de repérer le reptile[/caption]

L’image frustrante a été partagée par Sunshine Coast Snake Catchers, un service professionnel de capture de serpents situé dans le Queensland, en Australie, dans un jeu hebdomadaire de « Spot the Snake Sunday ».

Un membre de l’équipe a posté l’image sur Facebook et a déclaré : « En voici une qui va vous rendre fou ! Spot the Snake Sunday est de retour avec un solide et un changement avec les espèces de serpents également!

« Dites-nous dans les commentaires où vous pouvez voir le serpent et de quelle espèce vous pensez qu’il s’agit ! Bonne recherche.

Des dizaines de personnes ont jeté leurs suppositions sur le ring, la majorité étant incapable de localiser la bête glissante.

Une personne a déclaré : « Ils me rendent tous fou et me font remettre en question ma vue. »

« Je suis presque sûr qu’ils sont partout mais restent bien cachés dans les sous-bois », a ajouté un autre spectateur,

Presse à confiture

Le serpent est à peu près visible en haut à gauche de l’image[/caption]

Presse à confiture

Le serpent brun arboricole se camoufle en un clin d’œil[/caption]

Quelqu’un d’autre a commenté : » J’ai des ennuis pour avoir essayé de repérer le serpent. «

« Celui-ci est difficile – je reviendrai demain pour la réponse », a ajouté une autre personne.

Une personne a plaisanté: « Alors j’ai pensé qu’il y avait environ 18 serpents ici et un bigfoot. »

« Je suis à nouveau inutile et je ne peux pas le trouver », a déclaré un téléspectateur mécontent.

Quelqu’un d’autre a ajouté : « Je ne peux jamais trouver les serpents tant que quelqu’un ne les a pas signalés. Je ne pourrais probablement pas trouver le serpent s’il s’agissait d’un python de six pieds sur fond blanc.





D’autres personnes ont tenté de deviner l’emplacement et l’espèce du serpent, à tort qu’un serpent arboricole commun ou un serpent à sonnettes était visible.

Un membre de l’équipe a confirmé qu’il s’agissait en fait d’un serpent arboricole brun situé en haut à droite de l’image.

Le reptile peut à peu près être vu piquer à travers les feuilles – si vous regardez assez attentivement.