Pouvez-vous repérer le serpent mortel qui se cache dans ce garage encombré?

Pouvez-vous repérer le serpent sournois qui se cache dans le désordre de ce garage?

Les utilisateurs de médias sociaux se sont grattés la tête après que des chasseurs de serpents australiens aient partagé le puzzle pour trouver le python mortel du tapis côtier.

Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, un service de suppression de serpents basé dans le Queensland, a téléchargé le casse-tête sur leur page Facebook après avoir été appelés dans une maison à Sunnybank.

Certains utilisateurs aux yeux d’aigle ont pu repérer le serpent, mais d’autres ont été déconcertés par l’énigme.

« C’est super de jouer à ça, mais à chaque fois je ne le trouve pas, ce qui me préoccupe un peu si je devais le faire dans la vraie vie », a commenté un utilisateur.

« Est-ce que c’est un de ces » il n’y a pas de serpent « et que vous jouez avec nous? » a ajouté un autre utilisateur de médias sociaux perplexe.

Caché au milieu de l’atelier du résident se trouve le descendant rusé du Carpet Python, rôdant à côté d’une scie.

Formellement connu sous le nom de Morelia spilota mcdowelli, le reptile peut atteindre jusqu’à 10 pieds de longueur.

Ils sont répandus sur la Gold Coast et particulièrement importants dans l’est du Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud.

Le python des tapis côtiers a tendance à se régaler de proies à sang chaud, telles que les opossums, les rats et les oiseaux, et parfois la volaille et les animaux domestiques.

« Tricky one aujourd’hui! Bon repérage par certains », ont déclaré les Snake Catchers aux commentateurs après avoir révélé l’emplacement du serpent intrigant.