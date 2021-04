Le serpent est originaire de l’est de l’Australie et est commun dans les forêts et les marécages ainsi que dans les zones plus urbaines.

Il aime idéalement être près des eaux peu profondes qui ont des bûches ou des débris. Il pousse généralement jusqu’à 6,5 pieds, bien que d’autres aient été trouvés à plus de 8 pieds. Comme son nom l’indique, sa moitié supérieure est noire mais ses côtés inférieurs sont soit rouges, cramoisis ou roses avec son museau généralement de couleur marron clair. L’espèce est considérée comme n’étant généralement pas agressive mais frappera si elle est menacée. Son régime alimentaire principal est constitué de grenouilles, de reptiles et de petits mammifères ainsi que de poissons. Le serpent était responsable de 16% de toutes les morsures de serpent en Australie entre 2005 et 2015, bien qu’aucune n’ait été mortelle.