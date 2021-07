Pouvez-vous repérer le jeune Mahendra Singh Dhoni sur cette photo d’école virale?

L’un des plus grands capitaines de l’histoire du cricket, Mahendra Singh Dhoni a eu 40 ans mercredi. Dhoni n’était pas seulement un skipper extraordinaire, mais aussi un gardien de guichet exceptionnel et un finisseur étonnant. Sous sa direction à toute épreuve, l’Inde a pu remporter le World Twenty 20 2007, la Coupe du monde ICC 2011, le Trophée des champions 2013, la Coupe d’Asie (2010, 2016) et devenir n ° 1 du classement des tests (2009).

A l’occasion de l’anniversaire de Captain Cool, des centaines de fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour souhaiter à leur joueur préféré sa vidéo ainsi que des photos. L’une de ses nombreuses pages de fans, qui s’appelle @msdfansofficial sur Twitter, a publié une photo de groupe de Dhoni de ses années d’école et a demandé aux fans d’identifier l’ancien skipper.

Bientôt, les commentaires ont commencé à affluer de fans essayant de deviner lequel des enfants est Dhoni.

4e en partant de la gauche sur la rangée du haut — Abhi (@abhishekyel) 7 juillet 2021

1ère rangée 7ème personne— Santhosh (@Santhosh054321) 7 juillet 2021

Plusieurs autres fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur amour pour Dhoni. Une fan page a posté une vidéo de fans célébrant en découpant un gâteau spécialement conçu pour l’occasion.

Au milieu des vœux et des salutations des fans, l’International Cricket Council (ICC) a également publié une vidéo le jour de son anniversaire, montrant les principales décisions de la carrière de Dhoni. La vidéo commence avec le World T20 2007, où il a laissé la dernière place au peu connu Joginder Sharma devant l’expérimenté Harbhajan Singh. La vidéo contient également l’une des décisions les plus importantes de sa carrière lorsqu’il s’est promu dans l’ordre des frappeurs avant un Yuvraj Singh en forme lors de la finale de la Coupe du monde 2011 contre le Sri Lanka. Chaque Indien sait ce qui s’est passé ensuite.

