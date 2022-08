Pouvez-vous repérer le cygne caché dans cette image en 10 secondes ?

Les casse-tête et les illusions d’optique peuvent sembler simples, mais peuvent être difficiles à résoudre. Tout comme ce puzzle d’images virales qui présente deux animaux cachés. L’illusion d’optique casse-tête a récemment été mise en ligne et a mis les internautes au défi de la résoudre en 10 secondes.

Les images se composent du visage d’un mammouth et on prétend qu’un autre animal y est caché, mais comment et où le trouver, c’est la tâche. Fait intéressant, cette image était autrefois utilisée comme publicité.

Seulement 1 % des personnes ont pu repérer l’animal caché sur cette image

Voici un indice pour vous :

Regardez attentivement la partie inférieure de la trompe de cet éléphant. Une forme différente y apparaît.

Vous n’arrivez toujours pas à le trouver ?

Voici une astuce. Retournez votre téléphone pour repérer l’animal qui se cache.

Étonnamment, l’éléphant se transforme en cygne dès que l’image est inversée. Le deuxième animal est un beau cygne assis, les ailes à moitié déployées. Si vous pouviez repérer le cygne caché sans le signal, votre cerveau et votre vue pourraient être meilleurs que 99 % du monde.

Pour les non-initiés, cette image a été utilisée à l’origine dans une publicité Jeep. Toute cette campagne publicitaire a été créée par Leo Burnett, une agence de publicité internationale bien connue.

