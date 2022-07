Pouvez-vous repérer le chat dans ce tas de bois en 20 secondes ?

Nous aimons tous assembler des puzzles. Les illusions d’optique et les puzzles d’images deviennent généralement viraux et captent l’attention de tout le monde parce qu’ils sont amusants à résoudre. Internet regorge de tests d’illusion d’optique fascinants qui révèlent divers aspects de votre personnalité et de votre intelligence. Certains évaluent également votre vue, votre attention et votre souci du détail.

Une photo est devenue virale sur les réseaux sociaux, incitant les gens à trouver des chatons parmi des tas de bois en 20 secondes. Alors que certains peuvent le remarquer immédiatement, d’autres peuvent se gratter la tête pendant un certain temps.



Une illusion d’optique dans laquelle vous devez découvrir un chat camouflé entre des bûches de bois est devenue virale sur les réseaux sociaux car beaucoup ne sont pas en mesure de trouver la réponse à cette illusion d’optique.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, ce chat est vraiment difficile à localiser. La plupart des utilisateurs n’ont pu découvrir qu’un gros camion, des routes vides et des tas de bois.

Si vous ne le trouvez pas, laissez-nous vous aider. Si vous regardez attentivement l’image, les chatons peuvent être vus cachés autour d’un épais morceau de bois dans le coin droit au milieu de la photo. Nous avons mis un cercle rouge autour des chatons dans l’image.

Beaucoup de gens ont essayé de résoudre le puzzle et ceux qui n’ont pas pu commenter comment ils n’ont pas pu trouver les chatons. Un utilisateur a tristement déclaré : “Je n’ai toujours pas vu le chat”, tandis qu’un autre a déclaré : “Je ne vois que du bois”. Alors que le troisième a dit : « Tu dois m’aider, je ne peux pas trouver le chat ».

C’est tellement difficile que lorsque l’image est apparue sur Reddit, beaucoup ont presque abandonné. Beaucoup d’autres ont affirmé qu’il a fallu beaucoup de temps pour le remarquer, mais qu’il était difficile de ne pas le voir. Parfois, les illusions d’optique sont délibérément difficiles, ce qui pourrait être le cas ici.

