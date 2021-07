Pouvez-vous repérer le camouflage de léopard des neiges sur cette photo virale ?

Si les publications sur les réseaux sociaux présentant des énigmes et des illusions d’optique sont votre truc, alors vous avez sûrement besoin de voir cette récente image virale d’un léopard des neiges se camouflant en arrière-plan d’un terrain montagneux. L’image qui a été partagée sur Twitter par l’officier de l’Indian Forest Service, Ramesh Pandey, a été capturée à l’origine par un homme de l’Utah, Ryan Cragun, et a maintenant laissé les internautes confus et intrigués. L’image représentant la vue d’un terrain montagneux avec quelques plaques de neige ressemble à n’importe quelle autre image ordinaire jusqu’à ce que vous sachiez qu’il y a un léopard des neiges caché quelque part dans l’image. Le gros chat parvient si bien à se camoufler en arrière-plan qu’il faudrait zoomer l’image et regarder de près pour le repérer.

Partageant l’image sur son fil Twitter, l’officier de l’IFS a demandé à ses abonnés s’ils pouvaient localiser le léopard des neiges tout en expliquant que le « chat fantôme » qui se cache dans l’image s’appelle le fantôme des montagnes.

Peu de temps après que l’image a été partagée en ligne, les internautes se sont précipités pour laisser tomber leur réaction. En tweetant leur réponse, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur étonnement devant la capacité de camouflage du chat sauvage et ont douté de la présence de léopard des neiges sur la photo. « Merde, je ne peux pas tracer. Abandonner. Y en a-t-il un », a tweeté un utilisateur dans sa réponse.

Mon Dieu, je pouvais à peine le localiser. J’ai dû agrandir la photo plusieurs fois. — Enrique (@EnriqueTheMD) 13 juillet 2021

Pourriez-vous repérer le chat sauvage « fantôme » qui se cache sur cette image ? Non? Au cas où vous auriez encore du mal à repérer l’animal, voici la réponse :

Ce n’est pas la première fois qu’une image comme celle-ci devient un point d’intérêt pour les internautes. Le mois dernier, une image d’un tigre de la réserve de tigres de Dampa, Mizoram, se cachant dans l’épaisse végétation était devenue virale. La photo a été capturée par un piège photographique posé par un garde forestier nommé Zakhuma Don et a confirmé la présence d’un tigre dans la jungle, dont le dernier a été repéré en 2014.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici