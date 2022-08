Pouvez-vous repérer le bébé poulet dans cette image sur le thème de Pâques en 30 secondes ?

À quel point êtes-vous observateur de votre environnement ? Utiliser une illusion d’optique est le meilleur moyen de mettre à l’épreuve ses capacités d’observation. En référence à la perception visuelle, une illusion d’optique est causée par le système visuel et la perception qui semble différer de la réalité. Alors que les illusions se déclinent en une pléthore de variations, leur catégorisation devient difficile car la cause sous-jacente de l’illusion n’est souvent pas claire.

Les illusions d’optique sont classées en trois classes principales – les illusions physiques, cognitives et physiologiques qui ont des ambiguïtés, la fiction, les paradoxes et la distorsion. En termes simples, un cerveau humain perçoit une image différemment en raison des différents angles et profondeurs de l’image. Maintenant, un artiste hongrois Gergely Dudas, dont l’art visuel est connu pour défier les gens, a proposé une autre image optique qui peut facilement tromper les internautes.

L’image vibrante est un casse-tête sur le thème de Pâques qui ne manquera pas de tromper votre cerveau en altérant votre perception. Dans cette image, le plus délicat est de repérer le bébé poulet. L’œuvre vibrante est remplie d’œufs de Pâques et de lapins sur fond de ce qui semble être le printemps, mais l’artiste visuel a caché un bébé poulet quelque part dans sa création. Vous pouvez mettre vos capacités d’observation à l’épreuve en repérant le bébé poulet caché en 30 secondes. Jetez un oeil à l’image:

Avez-vous réussi à le trouver en 30 secondes ?

L’illusion joue-t-elle avec votre esprit ? Si vous n’avez pas réussi à trouver le bébé poulet caché en 30 secondes, laissez-nous vous dire où il se trouve. Si vous regardez attentivement, le bébé poulet ressemble à un autre œuf de Pâques et est placé sur le côté droit de l’image.

Ce n’est pas la première image d’illusion d’optique créée par l’artiste hongrois, avec un seul regard sur son profil Instagram, les internautes peuvent trouver une multitude d’images similaires qui comportent une image cachée. Il y a des casse-tête où il a caché une carte parmi des sacs cadeaux, un lapin parmi des chats, un cœur parmi des éléphants et bien d’autres. Découvrez l’un d’eux ci-dessous:

En dehors de cela, les artistes ont également publié quelques livres remplis de casse-tête.

