Pouvez-vous repérer l’animal caché dans cette image en 5 secondes ?

Internet a une soif insatiable d’illusions d’optique. Ces illusions d’optique sont des images qui trompent votre cerveau et testent votre capacité à observer les choses. Certains d’entre eux vous laisseront même vous gratter la tête ou vous frotter les yeux pendant que vous essayez de les résoudre. Il existe trois types d’illusions d’optique : les illusions visuelles cognitives, physiologiques et littérales. La beauté de ces illusions d’optique est qu’elles attirent l’attention et obligent à trouver la solution.

En gardant à l’esprit la période des fêtes, voici un défi pour vous de repérer l’animal caché dans cette image d’illusion d’optique d’un salon en 5 secondes. Sur la photo, vous pouvez apercevoir un sapin de Noël décoré sur la gauche, avec une chaise jaune placée juste à côté. Il comprend également une table centrale, ainsi qu’un beau miroir sur le mur adjacent. Le décor de la pièce est complété par une étagère, des petits accessoires et une plante. Selon le défi, saurez-vous repérer l’animal caché sur cette image ?

Avant de répondre à l’illusion d’optique, donnons un indice. C’est un chien domestique. Sur cette photo, on peut voir le chien caché quelque part dans la pièce. Et les personnes ayant de bonnes capacités d’observation pourront repérer le toutou en quelques secondes.

La clé pour résoudre celui-ci est de regarder attentivement l’image. Pour ceux qui n’ont pas pu repérer le chien caché, voici la solution. Regardez attentivement la chaise jaune sur la poignée gauche de la chaise. Vous verrez la tête du chien, qui est assis très près de la chaise sur le tapis.

Jetez un oeil à la solution ci-dessous:

Ceux qui ont réussi à trouver le chien avant de lire la réponse ont de fortes capacités d’observation. Vous pouvez améliorer vos capacités d’observation en résolvant régulièrement de telles illusions d’optique.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici