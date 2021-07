Pouvez-vous repérer la famille royale dans le selfie de David Beckham avec son fils à l’Euro Cup 2020 ?

L’ancien joueur de football britannique David Beckham s’est présenté mardi dans les tribunes avec l’un de ses fils Romeo Beckham pour soutenir l’équipe d’Angleterre dans son parcours vers les quarts de finale à Londres alors qu’elle affrontait l’Allemagne lors de l’Euro Cup 2020. du match, où l’Angleterre a battu l’Allemagne par 2-0, c’est un selfie pris par le duo père-fils qui a attiré l’attention des téléspectateurs.

L’homme de 46 ans a publié mercredi la photo avec son fils sur son compte Instagram, où ils ont célébré la victoire de l’Angleterre. Cependant, l’une de leurs photos montrait le couple royal britannique photobombant avec désinvolture le selfie. Kate Middleton et le prince William passaient devant les tribunes du stade de Wembley lorsque Roméo et David ont posé pour un selfie quelques rangées de sièges au-dessus d’eux.

Les fans n’ont pas tardé à repérer le couple royal qui passait à l’arrière-plan comme un gros problème pour les Beckham. Un utilisateur a commenté le message de David, « Le duc et la duchesse derrière vous deux, des trucs normaux. » Alors qu’un autre utilisateur a mentionné: « Etre en train d’être photobombé par Kate et Wills sur la deuxième photo. »

La duchesse de Cambridge a été vue dans un blazer rouge qu’elle portait sur un chemisier blanc tandis que William portait un costume formel pour assister au match avec leur aîné, Prince George.

La légende Instagram de David décrivait à quel point il aimait regarder le match avec son fils alors qu’il écrivait: « Soirée spéciale hier soir à Wembley avec des fans de retour dans le stade regardant les garçons @england battre l’Allemagne .. Spécial de partager cela avec l’un de mes garçons. »

Les Beckham ont été aperçus à côté de l’auteur-compositeur-interprète britannique Ed Sheeran et de son épouse Cherry Seaborn alors qu’ils assistaient au match depuis la loge VIP assise à quelques sièges des Royals. Avant le match, le duc et la duchesse de Cambridge ont été vus en train de discuter avec David dans la Royal Box et les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Omg, cet endroit a l’air si cher.. La famille royale, David Beckham, Ed Sheeren. pic.twitter.com/jrzqhYlsAr– Paprika_Butter (@AishuBorahae) 29 juin 2021

L’Angleterre affrontera ensuite l’Ukraine en quart de finale de l’UEFA Euro Cup 2020.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici