Pouvez-vous repérer la différence entre ces deux téléphones ?

On croyait à l’origine qu’il n’y aurait pas beaucoup de différence physique entre le prochain Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Fold 3 actuellement disponible. Grâce à une image récemment divulguée des deux appareils assis côte à côte avec leurs écrans de couverture allumés, nous pouvons maintenant dire qu’il existe une légère différence, que les futurs acheteurs devraient apprécier.

Comme nous pouvons le voir dans l’image ci-dessous, le Galaxy Z Fold 4 semble avoir des lunettes plus fines, ainsi qu’un rapport d’aspect légèrement plus large que le Z Fold 3. En termes de convivialité et d’apparence, ces deux changements sont les bienvenus. Même le boîtier de la charnière semble beaucoup plus compact. Encore une fois, nous parlons ici de légers changements, mais ce sont des changements.

Samsung dévoilera à la fois le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 le 10 août. Nous avons également de nouveaux écouteurs et montres intelligentes à attendre. Samsung a déjà ouverture des réservations sans engagement sur son site pour tous ces appareils, donc si vous envisagez d’accrocher quelque chose, nous vous recommandons fortement d’accrocher, simplement parce que Samsung offre un crédit de magasin fantastique lors de l’utilisation de son site. Leurs offres d’échange sont également toujours incroyables.

Dépêchez-vous d’arriver, août.

// Sam Mobile