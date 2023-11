Pouvez-vous repérer la créature de Yellowstone qui espionne le coyote ?

En mai dernier, dans le parc national de Yellowstone, j’ai observé plus d’ours en trois jours (14) que lors de tous les voyages précédents plus tard dans la saison.

J’ai passé des heures dans des « embouteillages d’ours », debout à l’extérieur de mon véhicule tout en essayant de repérer et de photographier les bruns à différentes distances de sécurité.

Lors d’une observation impliquant un ours noir de couleur cannelle et deux oursons, j’ai regardé en arrière de l’autre côté de l’autoroute et j’ai repéré un coyote trottant derrière la masse de voitures et de gens.

Coyote contournant un embouteillage d’ours de Yellowstone, étroitement surveillé. Photo : ©Pete Thomas

J’ai pris une photo avant de me retourner pour faire face aux ours. Ce n’est que quelques heures plus tard, en vérifiant mes images, que j’ai remarqué une autre créature observant de près le coyote.

L’image est publiée ci-dessus et une question pour les lecteurs : à quelle vitesse pouvez-vous repérer la créature ? (Réponse ci-dessous.)

La plupart des photographes n’ont exprimé qu’un intérêt passager pour le coyote ; ils étaient concentrés au laser sur les ours.

Ours noir de couleur cannelle. Photo : ©Pete Thomas

Maman ours était grande et son pelage brillant. Elle a fait une brève sieste pendant que ses petits grimpaient dans un arbre et se cachaient dans les branches.

Certains ont fait valoir qu’elle était un grizzly parce qu’elle n’était pas noire comme la plupart des ours noirs. D’autres ont noté qu’elle avait le visage et les oreilles pointues d’un ours noir, et qu’elle n’avait pas la bosse d’épaule révélatrice d’un grizzli.

Presque tous les spectateurs étaient à l’extérieur de leur véhicule et certains enfreignaient la règle de distance de 100 mètres du parc.

Maman ours noir avec ses petits. Photo : ©Pete Thomas

Alors que de plus en plus de personnes se rapprochaient pour prendre de meilleures photos, l’équipe de gestion de l’ours a interrompu la séance d’observation et a ordonné à tout le monde de partir.

Les touristes ont obéi. Mais comme cela arrive souvent à Yellowstone, beaucoup sont revenus quelques minutes après le départ de l’équipe de gestion des ours. J’ai vu le nouvel embouteillage se former après avoir fait demi-tour et dépassé la zone d’observation, puis j’ai continué vers l’est en direction de Tower-Roosevelt.

Ma chance s’est poursuivie lorsqu’une autre maman ours noir (à fourrure noire) et deux oursons ont émergé le long du bord de la route, où ils se nourrissaient d’herbe.

Probablement un écureuil terrestre observant le coyote. Photo : ©Pete Thomas

Je les ai photographiés pendant plusieurs minutes avant qu’une foule ne commence à se rassembler, puis j’ai continué vers l’est jusqu’à Lamar Valley.

Le coyote est resté une pensée après coup jusqu’à mon retour dans ma chambre d’hôtel à Gardiner. J’ai presque ignoré l’image, mais j’ai remarqué l’écureuil terrestre en haut du cadre, observant attentivement le coyote mangeur d’écureuils.

L’écureuil est entouré en rouge sur l’image postée ci-dessus.

