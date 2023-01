Pouvez-vous repérer la balle rouge ? L’ancienne vidéo d’un officier de l’IPS sur des tours de jonglage étonnants intrigue Twitter

Vous avez certainement entendu parler du modèle de jonglage le plus basique, c’est-à-dire la cascade de trois balles qui est exécutée à l’aide d’accessoires supérieurs ou égaux à trois. Dans cette astuce, une main lance alternativement l’accessoire (disons la balle) à une hauteur égale à la main opposée, et on lance des balles dans un chemin horizontal à l’autre main. Confus, non? C’est ce qui s’est passé avec les internautes lorsqu’une vieille vidéo d’une femme exécutant l’incroyable tour de jonglage a été partagée par un agent de l’IPS sur Twitter. Cela a intrigué les internautes de chercher des réponses à une telle illusion créée à l’aide de trois boules lumineuses.

Dans la vidéo désormais virale, on pouvait voir une femme lancer trois balles lumineuses, dont l’une était rouge au départ, mais est ensuite devenue bleue pour se fondre dans les deux autres. Elle les a déplacés latéralement pour qu’il soit difficile pour les téléspectateurs de repérer le rouge dans un clip de 20 secondes. Depuis qu’elle a été partagée par un officier de l’IPS, Rupin Sharma, la vidéo a incité les utilisateurs aux yeux d’aigle à suivre l’exercice et à chercher la bonne réponse. Lorsqu’on leur a demandé de choisir entre 1, 2 et 3, la plupart des utilisateurs ont répondu “1”.

En décembre 2022, une autre vidéo d’une femme jonglant avec cinq balles sur ses mains et ses pieds dans une position à l’envers est devenue virale sur Internet. Le clip a été partagé sur Reddit lorsqu’une femme a commencé à équilibrer deux balles sur ses pieds et les trois autres dans ses mains d’une manière coordonnée qui a complètement stupéfié les Redditors. Les utilisateurs surpris des médias sociaux ont loué les efforts et les compétences de la dame et ont remarqué comment le clip viral de l’époque les faisait revenir à chaque fois pendant leur temps libre.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici