Pouvez-vous repérer Kapil Sharma dans cette image de retour de ses jours de théâtre ?

Le comédien et acteur populaire Kapil Sharma, qui est prêt à captiver le public avec la nouvelle saison de son émission homonyme « The Kapil Sharma Show », a récemment demandé à ses fans sur les réseaux sociaux de mettre leur chapeau Sherlock Holmes et de le retrouver sur une photo de retour. de ses jours de théâtre.

Le comédien qui aime dialoguer avec ses fans sur les réseaux sociaux via des sessions en direct, des questions-réponses et d’autres moyens interactifs, a taquiné ses fans avec une photo de ses jours de théâtre où il est vu assis avec quelques amis se livrant à une session musicale pendant que tout le monde a posé pour le image heureuse que Kapil chérit maintenant.

« Après avoir terminé les répétitions de notre pièce, séance musicale avec mon équipe, retrouvez-moi sur la photo ? N écrivez en commentaires ci-dessous #old #memories #college #theatre », a écrit Kapil Sharma en légende.

Regardez la photo ici :

Peu de temps après que Kapil ait partagé la photo, Rajiv Thakur s’est rendu dans la section des commentaires pour déplorer le fait qu’il manquait toujours de tels clics mémorables. Il a commenté le post de Kapil avec: « Aur main hamesha dukaan pe chala jata tha , jab masti karne ka time aata tha (j’allais toujours au magasin quand il était temps de s’amuser) @kapilsharma Toujours raté ces sessions. «

Pour ceux d’entre vous qui n’ont toujours pas pu apercevoir Kapil Sharma, c’est lui qui porte une chemise bleue et des lunettes, tenant un dhapli dans ses mains.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, ‘The Kapil Sharma Show’ avait cessé d’être diffusé plus tôt cette année. Cette décision était intervenue quelques jours avant que le comédien ne soit béni avec son deuxième enfant, Trishaan. Kapil avait déclaré qu’il souhaitait s’absenter de sa vie professionnelle pour passer du temps avec sa famille.

Cependant, « The Kapil Sharma Show » devrait bientôt faire son retour avec la saison 3. Le spectacle mettra en vedette ses luminaires Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Bharti Singh, Chandan Prabhakar et Archana Puran Singh parmi d’autres nouveaux talents.