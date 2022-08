Pouvez-vous repérer 3 pommes au milieu de ce tas de tomates ?

Nous rencontrons souvent de nombreuses énigmes, énigmes ou images intéressantes en naviguant sur Internet, ce qui nous laisse perplexe. Certains trouvent que les puzzles ou les casse-tête sont un excellent moyen de s’amuser. Les casse-tête vous demandent de réfléchir pour trouver la solution. En plus d’être amusants, ces jeux captivants sont également un excellent moyen d’exercer notre esprit. Donc, si vous êtes une personne qui aime défier votre cerveau, il y a un casse-tête hallucinant pour vous.

L’artiste et illustrateur hongrois Gergely Dudás, connu sous le nom de Dudolf, a récemment partagé un puzzle de recherche et de recherche sur sa page Instagram. L’image est une peinture d’un tas de tomates. A partir de là, il faut trouver trois pommes. “Pouvez-vous trouver trois pommes?” il a légendé son message qui a reçu plus de 1 300 likes depuis sa publication le 16 août.

Comme les fruits sont ronds et rouges, il est vraiment difficile de repérer les pommes et il faut avoir l’œil d’un faucon pour les trouver. Tous les aliments de l’image ont reçu un visage avec des yeux, un nez et une bouche dessinés dessus. Certains d’entre vous pourraient essayer de chercher une expression différente pour repérer les pommes. Et par coïncidence, ou exprès pour confondre tout le monde, l’artiste a donné à trois tomates des expressions faciales différentes des autres.

Au milieu de l’écran sur le côté droit, deux tomates ont un aspect différent – l’une a la langue sortie et l’autre montre ses dents. Du même côté en bas, il y en a un qui a la bouche ouverte.

Si vous pensez avoir trouvé la solution en identifiant les trois précités, vous vous trompez malheureusement !

D’après ce que Dudolf a posté sur ce site, cette réponse est incorrecte. Vous devrez donc analyser à nouveau l’image avec une vue plus détaillée.

Si vous n’avez pas encore trouvé le piège, laissez-nous vous aider.

Le facteur de différenciation entre une tomate et une pomme au sens d’un dessin ou d’une peinture sont les feuilles qui sont couronnées au-dessus d’elles. Alors que les feuilles de la tomate ont une structure appropriée en forme de couronne, les pommes n’ont qu’une seule feuille au-dessus d’elles.

Regardez de plus près et vous constaterez qu’il y a trois éléments en tant que tels : un dans le coin supérieur droit, un au milieu en bas et le dernier dans le coin inférieur gauche.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici