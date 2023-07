Pouvez-vous regarder la Premier League sans Peacock Premium ?

Peacock Premium joue un rôle majeur dans la couverture américaine de la Premier League. Il y a des matchs exclusifs chaque jour de match. Dans certains cas, il n’y a de grands jeux que sur Peacock. Par exemple, les matchs décisifs pour le titre entre Arsenal et Manchester City de la saison dernière n’étaient tous deux disponibles que via Peacock.

Dans ce cas, Peacock est nécessaire. Chaque semaine, il y a entre quatre et six jeux exclusifs à Peacock. Mais cela ne signifie pas nécessairement que vous besoin le service de streaming pour regarder la Premier League.

Au lieu de cela, vous pouvez regarder la Premier League sans Peacock Premium sur USA Network ou NBC. À la plupart des heures de coup d’envoi de chaque journée de match, NBC met un match sur USA Network. Cela inclut généralement les coups d’envoi du vendredi et du lundi après-midi pour les téléspectateurs aux États-Unis. Puis, le samedi à 12 h 30 HE, les jeux sont historiquement diffusés sur NBC.

Ces jeux diffusés sur NBC sont également disponibles sur Peacock. Ils sont diffusés simultanément sur la chaîne NBC en direct et sur le service de streaming. Par conséquent, ces jeux sont les plus accessibles, quelle que soit la façon dont les fans préfèrent les regarder. Quoi qu’il en soit, il y a des matchs de Premier League qui ne sont pas sur Peacock.

Regarder la Premier League sans Peacock Premium

Comme indiqué, il y a une poignée de jeux qui sont sur USA Network et NBC chaque jour de match. Une façon de les regarder est d’utiliser Fubo. Fubo a accès à la fois aux États-Unis et à NBC. Même si cela perd Peacock, vous obtenez toujours la majorité des matchs de Premier League. De plus, les jeux hors hasard sont sur les chaînes affiliées de NBC, Fubo les a. Par exemple, CNBC, SyFy et Bravo ont diffusé des matchs le dimanche du championnat lors de la saison 2022/23. Chacun de ceux-ci est disponible sur Fubo.

Bien sûr, Peacock Premium est un outil extrêmement utile pour les fans de Premier League. En plus de certains jeux, vous pouvez regarder Goal Rush. Le spectacle de style whiparound plonge dans tous les terrains pendant les heures de lancement les plus occupées du week-end. Cela a tendance à être la fenêtre de lancement de 10 heures le samedi. Encore une fois, Goal Rush n’est disponible qu’avec Peacock Premium.