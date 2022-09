Pouvez-vous reconnaître cette star hollywoodienne depuis ses débuts à la BBC dans Our Friends in the North il y a 26 ans ?

Une star de HOLLYWOOD semble complètement méconnaissable dans une photo de son début de carrière dans les années 90.

L’image de la star, qui a fait ses débuts sur grand écran à la BBC, semble désormais loin de lui.

Bbc

Nos amis du Nord ont été diffusés jusqu’en 1996[/caption]

Getty

Mark a l’air visiblement différent de ses débuts à la BBC[/caption]

Il montre l’acteur Mark Strong, qui est également photographié avec ses co-stars de la série Our Friends in the North.

Le cliché montre un très jeune Mark, Daniel Craig, Gina McKee et Christopher Eccleston ensemble.

Le drame de 1996, Nos amis du Nord, continue ce soir. À travers la vie de quatre amis Geordie, il dépeint la politique et les changements en Grande-Bretagne de 1964 à 1995. Regardez-le ce soir sur BBC Four à partir de 22 heures, puis après @BBCiPlayer. #BBCTVGamechanger #BBC100 1/2 pic.twitter.com/3sGVlFb2pv – Archives de la BBC (@BBCArchive) 21 septembre 2022

Our Friends in the North a initialement duré neuf épisodes entre janvier et mars 1996.

L’émission a suivi quatre amis de Newcastle upon Tyne sur une période de 31 ans de leur vie.

Depuis la diffusion de la série, Mark, 59 ans, a joué dans un certain nombre de films et d’émissions de télévision.





Il a joué Lord Henry Blackwood dans Sherlock Homes, joué dans le film Kick-Ass et présenté dans Green Lantern.

Mark vit à Londres avec sa femme Liza Marshall et ses deux enfants.

Et a déclaré qu’il n’avait “aucune envie de vivre ailleurs”.

En plus de son anglais natal, Mark parle couramment l’allemand ainsi que l’italien conversationnel.

Il a même doublé la voix de Daniel Craig en allemand pour le film Obsession de 1997.

Getty

Mark vit à Londres avec sa femme et ses deux enfants[/caption]

Getty – Contributeur

Mark a joué Lord Henry Blackwood dans Sherlock Homes, joué dans le film Kick-Ass et présenté dans Green Lantern[/caption]