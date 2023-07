Pouvez-vous payer un loyer avec une carte de crédit ?

Si vous faites partie des 44 millions de foyers américains louent leur logement, le loyer est probablement l’une de vos dépenses mensuelles les plus importantes. Ne serait-il pas formidable de pouvoir payer un loyer avec une carte de crédit pour gagner des récompenses ?

Pas si vite. Bien que vous puissiez presque certainement payer un loyer avec une carte de crédit, les méthodes pour le faire varient selon le propriétaire. Certains propriétaires ou sociétés de location facilitent le paiement du loyer via un portail en ligne, tandis que d’autres peuvent vous permettre de payer via un service tiers ou un type de solution de contournement. Selon ce que vous cherchez à accomplir en payant un loyer avec votre carte de crédit (récompenses, commodité ou financement à court terme jusqu’à l’arrivée de votre prochain chèque de paie), certaines méthodes peuvent avoir plus de sens que d’autres sur le plan financier.

Nous vous expliquerons ci-dessous toutes les différentes manières de payer un loyer avec une carte de crédit.

Façons de payer un loyer avec une carte de crédit

Bien que le paiement de votre loyer avec une carte de crédit soit une option, il peut y avoir des coûts et des tracas selon la méthode que vous utilisez. Voici un aperçu des façons dont vous pourriez être en mesure de couvrir le loyer avec une carte de crédit, comment elles fonctionnent et ce qu’elles pourraient coûter.

Directement par l’intermédiaire de votre propriétaire (s’il accepte les paiements par carte de crédit)

Certains propriétaires et sociétés de location peuvent vous permettre de payer le loyer avec une carte de crédit en utilisant un portail en ligne qui accepte les cartes de crédit comme moyen de paiement, ou via un outil comme Square. Cela dit, il y a généralement des coûts supplémentaires pour le faire, et le propriétaire vous les transmettra probablement lors de la transaction.

Par exemple, Square facture des frais de traitement compris entre 2,6 % (plus 10 cents) et 3,5 % (plus 10 cents) selon qu’une transaction est effectuée en personne ou en ligne, ou saisie manuellement.

Les paiements de loyer effectués directement à votre propriétaire via un portail de paiement en ligne sont généralement considérés comme des «achats» pour les récompenses de carte de crédit et les offres de lancement à 0%, bien que l’émetteur de votre carte de crédit puisse avoir des règles différentes. Même ainsi, les frais de traitement impliqués l’emportent souvent sur les récompenses que vous gagnez sur la transaction, sauf si vous êtes en mesure d’atteindre un minimum de dépenses requis pour recevoir un bonus de bienvenue.

Via un service tiers

Vous pouvez également utiliser une société tierce pour payer le loyer avec une carte de crédit, bien que de nombreux services exigent que le propriétaire accepte et paie des frais pour les services de gestion locative. Par vous-même, vous pouvez utiliser un service appelé Plastique payer votre loyer avec une carte de crédit sans avoir besoin de la coopération de votre propriétaire. Cette société vous demande de saisir l’adresse et les informations de paiement de votre propriétaire avant de débiter votre carte. À partir de là, votre propriétaire peut être payé par virement ACH ou par chèque papier envoyé par la poste.

Plastiq facture des frais de 2,9 % pour les paiements par carte, qui seront ajoutés à vos frais à l’avance. Sachez également que Plastic a récemment déposé son bilan en vertu du chapitre 11, bien qu’il soit toujours en activité et au service de ses clients. Le site Web reste opérationnel au 28 juin 2023, mais l’avenir de l’entreprise est incertain.

Les paiements Plastiq rapportent généralement des récompenses de carte de crédit et sont pris en compte dans l’exigence de dépenses minimales pour un bonus de bienvenue, bien qu’il puisse y avoir des limites sur les types de factures que vous pouvez payer via le service, en fonction de votre type de carte de crédit.

Utiliser une carte de crédit spécialisée

Une carte de crédit de récompenses unique appelée Bilt Mastercard® vous permet de gagner des récompenses sur les achats, y compris les paiements de loyer. Les titulaires de carte peuvent payer le loyer avec la Bilt Mastercard sans frais supplémentaires à condition que leur propriétaire accepte les paiements ou les chèques ACH. La carte vous donne un numéro d’acheminement unique et un numéro de compte pour payer le loyer via le portail de paiement en ligne d’un propriétaire comme si vous payiez à partir d’un compte bancaire. (La plupart des propriétaires renonceront aux frais de traitement pour les paiements ACH à partir d’un compte bancaire.) Alternativement, vous pouvez choisir que Bilt envoie un chèque directement à votre propriétaire. Vous pouvez également activer la fonction BiltProtect pour que les frais de location soient payés immédiatement à partir d’un compte bancaire connecté, afin que «l’achat» ne réduise pas votre crédit disponible.

Cette carte de crédit ne facture pas de frais annuels et les titulaires de carte gagnent 1X points sur les paiements de loyer (jusqu’à 100 000 points par année civile), 2X points sur les achats de voyage éligibles et 3X points sur les repas. Vous devrez effectuer au moins cinq achats non liés à la location sur la carte à chaque cycle de facturation pour gagner des récompenses. Les récompenses peuvent être échangées contre des voyages, des marchandises, des paiements pour le loyer ou un acompte pour une future maison et plus encore.

Avec une avance de fonds ou un chèque de dépannage

Vous pouvez également retirer une avance de fonds sur votre carte de crédit ou vous faire un chèque de dépannage sur carte de crédit (qui est considéré comme une avance de fonds), puis faire demi-tour et utiliser cet argent pour payer le loyer. Ou vous pouvez rédiger un chèque de dépannage directement à votre propriétaire s’il accepte les chèques. Cependant, utiliser une avance de fonds (ou l’équivalent) pour payer votre loyer est une stratégie coûteuse avec peu d’avantages et ne devrait être utilisée qu’en dernier recours.

Les avances de fonds ne rapportent généralement pas de récompenses ou ne comptent pas dans les dépenses requises pour un bonus de bienvenue, ce qui en fait un non-démarrage si vous espérez des récompenses de carte de crédit. Ils ne seront pas non plus éligibles pour la plupart des offres APR de lancement, qui ne s’appliquent généralement qu’aux nouveaux achats, aux transferts de solde ou aux deux.

En outre, les avances de fonds entraînent généralement des frais d’avance de fonds et un TAP d’avance de fonds plus élevé. Et ils n’ont pas de délai de grâce, ce qui signifie que les intérêts courent sur le montant à partir du jour 1.

La seule raison d’utiliser une avance de fonds est si vous ne pouvez pas vous permettre de payer un loyer pour le mois et que vous devez financer les frais par carte de crédit. Néanmoins, vous feriez mieux de payer votre loyer directement via un portail en ligne ou un service tiers et de payer les frais supplémentaires.

Si vous n’avez pas les moyens de payer un loyer, le financer par carte de crédit ne devrait pas être votre stratégie de prédilection. Essayez plutôt de parler à votre propriétaire pour trouver un arrangement ou chercher options d’aide à la location.

Considérations lors du paiement d’un loyer avec une carte de crédit

Avant de payer un loyer avec une carte de crédit, vous voudrez considérer tous les impacts potentiels sur vos finances globales – des avantages aux conséquences – ainsi que l’effet sur votre pointage de crédit.

Limite de crédit : Votre capacité à facturer un loyer à une carte de crédit peut dépendre de la limite de crédit de votre carte. Même si vous avez de la place dans votre limite de crédit pour couvrir facilement le loyer, facturer un loyer important augmentera votre taux d’utilisation du crédit, qui est le pourcentage de crédit que vous utilisez actuellement par rapport au total disponible. Avoir un taux d’utilisation du crédit trop élevé pourrait nuire à votre pointage de crédit.

: Votre capacité à facturer un loyer à une carte de crédit peut dépendre de la limite de crédit de votre carte. Même si vous avez de la place dans votre limite de crédit pour couvrir facilement le loyer, facturer un loyer important augmentera votre taux d’utilisation du crédit, qui est le pourcentage de crédit que vous utilisez actuellement par rapport au total disponible. Avoir un taux d’utilisation du crédit trop élevé pourrait nuire à votre pointage de crédit. Les frais de transaction : Même si votre propriétaire autorise directement le paiement du loyer par crédit, vous serez presque toujours aux prises avec des frais supplémentaires. Cela signifie que votre loyer vous coûtera plus cher si vous payez avec une carte de crédit.

: Même si votre propriétaire autorise directement le paiement du loyer par crédit, vous serez presque toujours aux prises avec des frais supplémentaires. Cela signifie que votre loyer vous coûtera plus cher si vous payez avec une carte de crédit. La capacité de payer : Charger un loyer sur une carte de crédit peut devenir coûteux si vous n’avez pas l’argent pour payer votre solde en entier, car vous serez alors aux prises avec des taux d’intérêt élevés. Le taux d’intérêt moyen des cartes de crédit au 21 juin 2023 est de 20,51 %, selon Le taux bancaire.

: Charger un loyer sur une carte de crédit peut devenir coûteux si vous n’avez pas l’argent pour payer votre solde en entier, car vous serez alors aux prises avec des taux d’intérêt élevés. Le taux d’intérêt moyen des cartes de crédit au 21 juin 2023 est de 20,51 %, selon Le taux bancaire. Récompenses : Si vous recherchez un généreux bonus d’inscription avec une exigence de dépenses minimales, il peut être judicieux de payer le loyer avec une carte de crédit pendant quelques mois. Cependant, en ce qui concerne les récompenses continues, les frais supplémentaires que vous paierez pour couvrir le loyer avec une carte de crédit dépassent presque toujours la valeur des récompenses que vous gagnerez.

: Si vous recherchez un généreux bonus d’inscription avec une exigence de dépenses minimales, il peut être judicieux de payer le loyer avec une carte de crédit pendant quelques mois. Cependant, en ce qui concerne les récompenses continues, les frais supplémentaires que vous paierez pour couvrir le loyer avec une carte de crédit dépassent presque toujours la valeur des récompenses que vous gagnerez. Commodité : Payer un loyer avec une carte de crédit peut être pratique, surtout si votre propriétaire accepte les paiements par carte de crédit via un portail en ligne. Cependant, faire en sorte que ce paiement provienne directement de votre compte bancaire est tout aussi simple et nécessite moins de frais (voire aucun). Si votre propriétaire n’accepte pas les paiements par carte de crédit via un portail en ligne, l’utilisation d’une autre méthode, comme un service tiers, pourrait finalement s’avérer moins pratique.

: Payer un loyer avec une carte de crédit peut être pratique, surtout si votre propriétaire accepte les paiements par carte de crédit via un portail en ligne. Cependant, faire en sorte que ce paiement provienne directement de votre compte bancaire est tout aussi simple et nécessite moins de frais (voire aucun). Si votre propriétaire n’accepte pas les paiements par carte de crédit via un portail en ligne, l’utilisation d’une autre méthode, comme un service tiers, pourrait finalement s’avérer moins pratique. Votre pointage de crédit: Utiliser une carte de crédit pour effectuer des achats réguliers et payer votre facture à temps et en totalité chaque mois est un excellent moyen d’accumuler du crédit, mais vous bénéficierez des mêmes avantages, que ces achats soient un loyer, des courses, des voyages ou quoi que ce soit. autre. Mettre des dépenses importantes comme le loyer sur votre carte de crédit pourrait augmenter votre taux d’utilisation du crédit ou augmenter la probabilité de manquer des paiements ou de porter un solde, ce qui pourrait nuire à votre score. Si vous souhaitez créer un crédit, des services comme Experian Boost vous permettent de déclarer vos paiements de loyer au bureau de crédit Experian sans mettre votre paiement de loyer sur votre carte de crédit.

En bout de ligne Vous certainement peut payez un loyer avec une carte de crédit si vous êtes prêt à franchir suffisamment d’obstacles, mais cela ne signifie pas que vous devriez le faire. En raison des coûts supplémentaires souvent liés à cette opération, il est généralement préférable de payer le loyer par chèque ou par virement ACH directement depuis votre compte bancaire. Comme pour toute décision financière, pesez le pour et le contre. Payer un loyer avec une carte de crédit peut valoir la peine si vous pouvez gagner suffisamment de récompenses, mais calculez d’abord combien vous paierez en frais. Et ne mettez un loyer sur votre carte de crédit que si vous êtes sûr de pouvoir payer le solde complet avant la date d’échéance. Sinon, vous pourriez facilement accumuler des dettes de carte de crédit et des frais d’intérêt élevés.