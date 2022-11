Pouvez-vous mettre un prix sur l’impact de la mine Giant de Yellowknife?

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a révélé que le nettoyage de la mine Giant de Yellowknife devrait maintenant coûter 4,38 milliards de dollars au lieu de 1 milliard de dollars. Ceci est, d’une mesure, supérieur aux revenus totaux estimés de la mine pendant son exploitation.

Quantifier, en dollars, l’impact de la mine sur l’économie locale, l’environnement et les personnes qui vivent et utilisent les terres et l’eau de la région est compliqué, voire impossible.

Cependant, en 2002, un conseiller minier du gouvernement territorial et un gestionnaire du gouvernement fédéral du ministère des Affaires indiennes et du Nord de l’époque ont tenté de mettre des montants en dollars sur la richesse générée par la mine Giant dans un étude socio-économique de l’extraction de l’or dans la région de Yellowknife.

Les comparaisons suivantes sont tirées de cette étude. Ils ne sont pas parfaits, mais ils aident à contextualiser l’ampleur du projet d’assainissement actuellement en cours.

Voici des rangées et des rangées d’environ 360 ​​conteneurs d’expédition, remplis des restes toxiques du bâtiment du torréfacteur, qui séparaient l’or des roches. Ces conteneurs d’expédition seront éventuellement enterrés sous terre, selon la directrice adjointe du projet d’assainissement, Natalie Plato. (Priscilla Hwang/CBC)

La mine géante en chiffres

La mine Giant a été exploitée de 1948 à 2004, sous divers propriétaires. À cette époque, elle produisait environ sept millions d’onces d’or, soit environ 198 tonnes. Il a également produit de la poussière de trioxyde de diarsenic hautement toxique, dont plus de 237 000 tonnes doivent être confinées sous terre.

Selon l’étude, le total estimé des revenus générés par la mine, en dollars de 2002, était de 2,74 milliards de dollars, soit environ 4,15 milliards de dollars en dollars de 2022.

Le coût prévu du nettoyage de la mine est maintenant de 4,38 milliards de dollars, et le gouvernement fédéral paiera la facture. Le projet d’assainissement devrait durer jusqu’en 2038.

L’étude a estimé que les anciens propriétaires de la mine Giant ont réalisé des bénéfices de 867 millions de dollars jusqu’en 1998, tandis que les recettes fiscales sur la durée de vie de la mine s’élevaient à environ 454 millions de dollars : 360 millions de dollars en impôts sur le revenu des particuliers, 78 millions de dollars en impôts sur le revenu des sociétés et 16 millions de dollars en revenus miniers. taxes (toujours en dollars de 2002).

Le gouvernement fédéral affirme avoir obtenu 4 millions de dollars en redevances (non ajustées en fonction de l’inflation) sur les 57 années d’exploitation de la mine, tandis que Giant a contribué 2 milliards de dollars (en dollars de 2002) au PIB des TNO.

Le conseil de surveillance de la mine Giant à Yellowknife est présenté en avril 2019. Le président du conseil de surveillance, David Livingstone, a été « quelque peu surpris » de voir les coûts de restauration grimper à 4,38 milliards de dollars. (Alex Brockman/CBC)

L’estimation des coûts d’assainissement manque de transparence, selon le conseil de surveillance

David Livingstone, le président du Conseil de surveillance de la mine Giant, s’est dit “quelque peu surpris” de voir les coûts de réhabilitation grimper à 4,38 milliards de dollars.

Le conseil est un organisme indépendant chargé de surveiller et de faire rapport sur le projet d’assainissement de la mine Giant. Livingstone a déclaré que son conseil d’administration n’avait pas plus d’informations sur la répartition des coûts et sur le montant d’argent qui resterait dans les Territoires du Nord-Ouest que le public.

“C’est peut-être un exemple du manque de transparence sur tout le volet économique de ce projet”, a-t-il déclaré.

Livingstone a rejeté l’idée que le Conseil de surveillance de la mine Giant, avec son budget d’environ 1 million de dollars par an, et la contribution annuelle de 2 millions de dollars à la Première nation dénée de Yellowknives, sont des moteurs notables de la flambée des coûts.

“Ils sont importants en eux-mêmes, mais comparés à la multiplication par quatre des coûts de ce projet, je ne pense pas que ce soit le problème”, a-t-il déclaré.

“La question est de savoir si l’équipe du projet avait correctement estimé le coût de la restauration depuis qu’elle a reçu le [Mackenzie Valley] Rapport de la commission d’examen et a commencé à travailler sur l’assainissement lui-même.”

Natalie Plato, directrice adjointe du projet d’assainissement de la mine Giant, a déclaré que son équipe n’avait finalisé que récemment sa nouvelle estimation des coûts et l’avait partagée avec le conseil de surveillance “dans les jours suivant la réception de l’approbation interne” du chiffre mis à jour.

“La position de l’équipe du projet est restée qu’une estimation précise et révisée des coûts n’était possible qu’après l’obtention du permis et de la licence d’utilisation des terres, l’achèvement du plan de mise en œuvre du projet et l’équipe du projet a pu comprendre l’impact des changements qui en résultent”, dit Platon.

Elle a déclaré que le projet avait obtenu son permis d’utilisation des terres en août 2020 et son permis d’eau de type A en septembre 2020.

Natalie Plato est directrice adjointe du projet d’assainissement de la mine Giant. Elle a déclaré que l’équipe du projet d’assainissement de la mine Giant n’avait finalisé que récemment sa nouvelle estimation des coûts. (Liny Lamberink/CBC)

Une évaluation environnementale met en garde contre la hausse des coûts

Dans l’évaluation environnementale de 2013 du projet d’assainissement, le gouvernement fédéral a estimé dépenser 903 millions de dollars pour l’assainissement, et environ 1,9 million de dollars chaque année par la suite pour l’entretien «pour toujours».

Alan Ehrlich est gestionnaire de l’évaluation environnementale pour la Commission d’examen de la vallée du Mackenzie et a dirigé l’évaluation environnementale du projet d’assainissement de la mine Giant. Il s’est dit un peu surpris par la nouvelle estimation des coûts, mais pas par le fait que le gouvernement a maintenant une meilleure idée de l’ampleur de l’effort de nettoyage.

Par exemple, a-t-il dit, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, le gouvernement fédéral a reconnu qu’il n’avait pas passé suffisamment de temps à parler aux gouvernements autochtones, aux ONG et aux habitants de Yellowknife.

Après un engagement plus poussé, le gouvernement a accepté de rendre la qualité de l’eau qu’il prévoyait déverser dans la baie Back de Yellowknife, sur le Grand lac des Esclaves, conforme aux normes d’eau potable.

Platon cite la construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau comme l’un des coûts supplémentaires.

Le rapport d’évaluation environnementale prévenait que les coûts pourraient augmenter.

Il a noté que le gouvernement fédéral a reconnu que les coûts du projet pourraient augmenter pour des raisons telles que des accidents, des risques imprévus et “à la suite de l’achèvement des conceptions techniques, car celles-ci fourniront beaucoup plus de détails pour la planification globale du projet”.

“La possibilité que ce projet coûte plus cher à mesure qu’il se déroule est quelque chose qui était définitivement sur le [review] l’esprit du conseil d’administration », a déclaré Ehrlich.

Natalie Plato, directrice adjointe du projet d’assainissement de la mine Giant, explique que le travail sur le site fluctue, mais son équipe estime que le projet emploiera en moyenne 142 équivalents temps plein par an. (Graham Shishkov/CBC)

La remédiation est génératrice d’emplois

Platon a déclaré la semaine dernière que l’estimation précédente de 1 milliard de dollars était un “ devis de construction pur. ”

Dans un e-mail de suivi, elle a déclaré que l’équipe du projet ne pouvait pas partager une ventilation détaillée des coûts, car elle est directement liée au travail que l’équipe soumettra, et le partage de ces informations “fausserait le processus d’approvisionnement”.

Elle a dit que l’équipe fera rapport sur les contrats au fur et à mesure qu’ils seront attribués.

Plato a déclaré que le travail sur le site fluctuait, mais son équipe estime que le projet emploiera en moyenne 142 équivalents temps plein par an (selon cette étude socio-économique de 2002, Giant Mine employait directement en moyenne 355 personnes par an).

Au cours du dernier exercice financier, a-t-elle dit, les résidents des TNO occupaient 50 % des emplois sur le site et 28 % des heures travaillées étaient effectuées par des Autochtones du Nord.

Tom Hoefer, directeur exécutif de la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, a déclaré que la mine Giant est unique et ne devrait pas être comparée aux « mines modernes où la fermeture est envisagée dans le développement du projet ».

Il a ajouté que l’équipe d’assainissement de la mine Giant s’efforce « d’assurer les avantages locaux, ce qui entraîne des coûts supplémentaires, mais garantit que les avantages, et surtout les apprentissages, du projet restent dans le Nord ».

Ni un chef ni un représentant de la Première nation dénée Yellowknives n’étaient disponibles pour une entrevue mardi.

Arn Keeling est professeur de géographie à l’Université Memorial de Terre-Neuve et coauteur d’un histoire de la mine géante .

Il a déclaré que l’intégration des avantages pour les habitants du Nord dans les coûts d’assainissement est “le moins, sans doute, que le gouvernement puisse faire pour compenser ce fiasco – pour cette situation, en fin de compte, très coloniale où la mine a été autorisée à extraire ce matériau sans consentement, connaissance ou vraiment aucune participation significative, et les gens ont été laissés pour compte avec leur territoire, leurs terres et leurs eaux, empoisonnés.”

Platon a déclaré que les changements apportés à la portée et au calendrier de l’assainissement “offriront un plus grand niveau de protection pour la terre et les personnes”, ainsi que des opportunités d’emploi et des avantages économiques “importants” pour les peuples du Nord et autochtones.

Elle a également déclaré que des excuses et une indemnisation à la Première Nation dénée de Yellowknives pour les dommages causés par les mines à leurs terres et à leurs habitants dépasseraient la portée du projet d’assainissement et ne sont donc pas incluses dans l’estimation des coûts mise à jour.