«  Pouvez-vous me donner ces abdos?  », Commente le père Sanjay Kapoor sur les dernières photos de sa fille Shanaya Kapoor

La fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor, Shanaya Kapoor, est devenue une star des médias sociaux depuis qu’elle a rendu sa page Instagram publique. Récemment, l’acteur à venir s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé quelques photos affichant ses abdos de planche à laver. On la voit vêtue d’une tenue entièrement blanche et posant franchement tout en se faisant cliquer.

Sur les photos, Shanaya a enfilé un haut de bikini blanc et un pantalon blanc avec une chemise en jean déboutonnée assortie. Elle a sous-titré son message en disant: « Cela fait une minute. »

Plusieurs célébrités ont commenté le message de Shanaya, notamment Amrita Arora Ladak, Navya Naveli Nanda, Suhana Khan, Khushi Kapoor et ses parents Sanjay et Maheep.

Mais c’est le commentaire de Sanjay qui a retenu l’attention de tout le monde. Il a écrit: « Pouvez-vous me donner ces abdos? »

Shanaya est prête à faire ses débuts à Bollywood dans un film produit par la bannière de Karan Johar, Dharma Productions. Elle a également rejoint sa société de gestion des talents.

Plus tôt lors d’une interaction avec Mid Day, lorsque Sanjay a été interrogé à ce sujet, il avait dit: «Cela a été retardé par la pandémie en cours, mais nous espérons que cela se produira très bientôt.

Pendant ce temps, même son oncle et acteur Anil Kapoor l’a félicitée pour son passage dans « Fabulous Lives of Bollywood Wives ». Il avait dit à Pinkvilla, « Maine iska pehla épisode dekha (j’ai regardé le premier épisode) et je l’ai aimé. En fait, j’ai parlé à Maheep aussi, elle était très, très bonne dans la série. Tout le monde était bon mais évidemment, mon La loyauté est avec Maheep. Alors immédiatement je l’ai appelée et lui ai dit. Sanjay se bhi meri baat hui (j’ai parlé à Sanjay aussi) donc j’étais heureux de la voir. J’étais heureux de voir Shanaya aussi, elle était magnifique dedans . «