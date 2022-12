Pouvez-vous me commander un taxi ? Appels malveillants au 911 à la GRC de Kelowna en 2022

Se plaindre que votre colocataire a mangé tout votre poulet n’est pas une raison pour appeler le 911.

Ce n’est qu’un des nombreux appels importuns que la GRC de Kelowna a reçus en 2022. D’autres se sont plaints du fait que leurs voisins de condo marchaient bruyamment, que leur fournisseur de téléphone cellulaire les retenait en otage et demandait si un répartiteur du 911 pouvait leur commander un taxi. Les répartiteurs E-Comm de la Colombie-Britannique traitent quotidiennement des appels importuns comme ceux-ci, ainsi que des appels accidentels.

Voici le reste de la liste :

Mes voisins sont bruyants et je ne peux pas dormir ;

J’ai acheté quelque chose sur Facebook Marketplace et j’ai découvert qu’il avait été volé.

J’ai besoin de réserver mon vaccin et je ne sais pas qui appeler;

Notre AC doit être refusée;

Mon voisin coupe son gazon et j’ai actuellement une réception familiale;

Rapport de vol d’une poubelle patrimoniale qui ne peut être remplacée ;

Une entreprise me refuse un service ;

Mes voisins jouent bruyamment aux jeux vidéo et je ne veux pas rester en attente avec le règlement ;

Je ne veux pas attendre la ligne de routine alors j’ai pensé appeler le 911.

Les répartiteurs sont formés pour prendre chaque appel en urgence jusqu’à preuve du contraire, de sorte qu’un appel importun pourrait potentiellement retarder les appels légitimes et mettre des vies en danger, selon E-Comm.

