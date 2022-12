Pouvez-vous manquer le travail s’il neige et êtes-vous payé pour les jours de neige ?

La NEIGE et la glace se sont accumulées dans certaines régions du Royaume-Uni ces derniers jours.

Mais si vous attendez avec impatience un jour de neige, soyez averti – selon votre contrat, vous pourriez perdre une journée de salaire. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au travail à cause de la neige, il est important de connaître vos droits

Où neige-t-il au Royaume-Uni ?

Les routes de l’est et du sud-est de l’Angleterre sont parmi les plus touchées par la neige au cours des deux derniers jours.

Les voyageurs ont été contraints de rentrer chez eux après l’annulation de nombreux services ferroviaires à travers le pays.

Cela survient alors que les prévisionnistes du Met Office ont émis plusieurs avertissements météorologiques jaunes pour la neige, la glace et le brouillard à travers la Grande-Bretagne pour lundi, qui devraient se poursuivre jusqu’à jeudi.

Braemar dans l’Aberdeenshire, en Écosse, a enregistré la température la plus froide du Royaume-Uni à -15,6 ° C la nuit dernière.

Et le mercure devrait plonger à -10 ° C dans les prochains jours, rendant le Royaume-Uni plus froid que la Finlande – où les températures atteindront la barre des -6 ° C vers la fin de la semaine.

Puis-je prendre congé s’il neige ?

Votre patron ne peut pas vous forcer à voyager si c’est dangereux, mais il n’a généralement pas à vous payer non plus.

S’il est possible de travailler à domicile, vous devrez probablement le faire, sinon on pourrait vous demander de prendre des congés sans solde, des congés annuels ou de rattraper les heures une autre fois.

On pourrait même vous demander de vous rendre dans un autre bureau moins affecté par les intempéries.

Différentes entreprises ont des règles différentes, alors assurez-vous de vérifier attentivement votre manuel de bureau et votre contrat pour voir quelle est la politique sur les conditions météorologiques extrêmes.

Si vous ne pouvez vraiment pas entrer, informez-en votre patron le plus tôt possible.

Si mon bureau est fermé à cause de la neige, dois-je prendre un jour de congé ?

Si votre bureau décide de fermer mais que vous étiez prêt et capable d’entrer, l’entreprise ne peut pas retenir votre salaire.

Ils ne devraient pas non plus pouvoir vous obliger à prendre des vacances, car les employeurs doivent normalement vous donner un préavis d’au moins deux jours avant de pouvoir vous forcer à prendre des congés annuels.

Vous devriez également être payé en totalité si votre employeur réduit vos heures en raison des conditions météorologiques et si le personnel qui donne accès à votre immeuble ne peut pas entrer.

En un mot – si vous êtes prêt, disposé et disponible pour travailler, mais que vous ne pouvez pas en raison d’un problème causé par votre employeur, il doit généralement vous payer intégralement.

Vérifiez attentivement votre contrat, car certains lieux de travail peuvent avoir des politiques différentes.

Pouvez-vous prendre un jour de congé s’il descend en dessous d’une certaine température ?

En règle générale, vous ne pouvez pas vous absenter simplement parce qu’il fait froid.

Mais les employeurs ont une obligation légale de fournir un niveau de confort raisonnable sans avoir besoin de vêtements spéciaux.

La loi ne définit pas les températures de travail minimales et maximales, mais les directives de la direction de la santé et de la sécurité indiquent que les bureaux doivent être à au moins 16 degrés ou un minimum de 13 ° C si le travail “implique un effort physique rigoureux”.

Donc, si votre bureau descend en dessous de ces températures, vous avez un cas pour travailler à domicile.

Mais en fin de compte, c’est à votre employeur.

Selon l’ACAS, les employeurs devraient envisager d’assouplir les codes vestimentaires pour permettre des vêtements plus chauds, autoriser des pauses supplémentaires pour préparer des boissons chaudes et envisager des sources de chauffage alternatives telles que des radiateurs portables.

C’est aussi à votre patron de faire tout ce qu’il peut pour limiter l’exposition et réduire les courants d’air.

Les conseils donnés aux employeurs incluent également la possibilité d’horaires de travail flexibles ou de rotations pour aider à réduire les effets d’une vague de froid.

Que dois-je faire si l’école de mes enfants est fermée à cause de la neige et que je dois m’absenter du travail pour m’occuper d’eux ?

Légalement, vous êtes autorisé à vous absenter du travail pour vous occuper de personnes à charge, dans des situations d’urgence.

Ceux-ci pourraient inclure :

si l’école est fermée et qu’un travailleur ne peut pas laisser son enfant

lorsque la prise en charge d’un parent handicapé est annulée

si un partenaire est gravement blessé à la suite d’intempéries.

Ce temps ne sera pas payé, sauf indication contraire dans votre contrat ou la politique de votre bureau.

Vous devez en informer votre employeur le plus tôt possible.

Assurez-vous d’expliquer que vous prenez le temps de vous occuper d’une personne à charge et expliquez quel est le problème et combien de temps l’absence est susceptible d’être.

Toute personne ayant le statut de travailleur plutôt que le statut d’employé devra s’entendre avec son employeur.

Des milliers de ménages sont désormais éligibles aux paiements par temps froid alors que les températures glaciales et la neige frappent le Royaume-Uni.

Quels sont vos droits si votre livraison est retardée ou n’arrive pas à cause de la neige ?

