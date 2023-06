Pouvez-vous le résoudre? La question simple que presque tout le monde se trompe

Les puzzles d’aujourd’hui sont un test d’intelligence pour les enfants inventé il y a un siècle par une psychologue américaine, Grace Arthur.

Vous serez présenté avec un carré à motifs. Le défi consiste à déterminer comment créer ce carré en plaçant certains des pochoirs et des blocs de couleur disponibles les uns sur les autres.

Facile, non ? Environ 90 % des personnes (y compris les adultes) se trompent sur ce premier exemple :

Dans quel ordre placez-vous les pochoirs/blocs de A à L les uns sur les autres afin de faire l’image du haut ? Tous les pochoirs/blocs ne sont pas utilisés.

Le test au pochoir de Grace Arthur a un rôle important dans l’histoire des tests d’intelligence. Elle l’a conçu dans les années 1920 parce que les autres tests de QI utilisés à l’époque reposaient sur des réponses verbales et discriminaient donc les personnes sourdes ou les personnes d’origines culturelles différentes telles que les Amérindiens. Son travail a contribué à changer les attitudes envers l’intelligence des enfants issus de groupes minoritaires.

Le test au pochoir d’Arthur a été utilisé jusque dans les années 1950 avec des pochoirs faits de cartes, et des exemples sont conservés dans musées d’instruments scientifiques.

Récemment, cependant, le test a été développé en une application, Pochoirpar Jane Braybrook, la mère d’un fils handicapé qui l’utilise pour l’aider dans son développement cognitif.

Jane a donné l’exemple ci-dessus à des amis, à sa famille, à des groupes de réflexion sur les réseaux sociaux, ainsi qu’à des clients de l’association caritative pour troubles d’apprentissage Mencap, et affirme que 85 à 100 % des gens se trompent, selon le forum.

Voulez-vous revenir en arrière et vérifier votre réponse ? La plupart des gens font une erreur parce qu’ils prennent des décisions impulsives, quel que soit leur QI.

Maintenant, pour cinq autres puzzles Stenciletto, par ordre croissant de difficulté. Certaines des questions ont plus d’une réponse correcte. (Plus d’informations sur Jane ci-dessous.)

Jane Braybrook, originaire de Nottingham, a découvert Grace Arthur et son test de pochoir lorsqu’elle a étudié pour un diplôme en éducation cognitive afin de mieux comprendre les troubles cognitifs de son fils.

« Les étiquettes et les scores de QI ne m’ont pas été utiles en tant que mère, j’avais besoin de conseils pratiques sur la façon de l’aider à faire face à ses troubles d’apprentissage », dit-elle. Elle a trouvé une gamme d’activités que son fils aimait et a pu transmettre des informations à ses professeurs et aides pour soutenir son apprentissage plus efficacement à l’école.

Son fils voulait jouer au pochoir mais trouvait trop difficile de manipuler mentalement les formes. Elle a donc décidé d’en faire une application, où vous pouvez déplacer les pochoirs pour voir à quoi ils ressemblent lorsqu’ils se chevauchent.

« J’ai essayé de mettre la main sur l’un des ensembles de pochoirs de Grace Arthur, seulement pour découvrir qu’ils sont tous dans des musées. Et aussi, mon fils est extrêmement motivé par la technologie, c’était donc une décision logique de créer une version pour ses appareils mobiles. En fait, il était tellement motivé qu’il a appris à créer des puzzles, dont certains sont dans le jeu, et ses amis de Mencap ont contribué à le tester pour nous. Jusqu’à présent, les retours sont très encourageants. »

