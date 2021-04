Une illusion d’optique parfaite pour les enfants et les adultes qui ont grandi en regardant des dessins animés fait le tour sur Internet. La vidéo de 20 secondes est ahurissante, montrant ce qui semble être une nuance en monochrome et demandant aux gens de trouver le Pokémon qui ne semble pas y être caché. Cela a déclenché un vaste jeu de devinettes sur Internet et tout le monde s’efforce de déjouer les autres.

La vidéo a été partagée le 15 avril mais l’illusion d’optique dérange les utilisateurs des réseaux sociaux depuis un certain temps. Et certains utilisateurs avisés semblent avoir réussi à déchiffrer le puzzle.

Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les illusions d’optique, ils impliquent une tromperie visuelle. En utilisant différents arrangements d’images, de couleurs, de source de lumière et d’autres variables, un large éventail d’effets visuels trompeurs est créé pour induire en erreur les téléspectateurs, et on leur demande de relever le défi. Mais tout le monde ne ressent pas les illusions visuelles de la même manière, elles révèlent beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau.

Internet regorge d’illusions d’optique et certaines d’entre elles deviennent virales de temps en temps. L’une d’elles était une photographie en noir et blanc d’un groupe de personnes assises ensemble, mais l’illusion était tellement créée que la plupart des gens y voyaient des couleurs.

Ceci est une photographie en noir et blanc. Seules les lignes ont de la couleur. Ce que vous «voyez» est ce que vous prédit la réalité, étant donné les informations imparfaites qu’il obtient. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw – Page Lionel (@page_eco) 27 juillet 2019

Seules les lignes de quadrillage placées sur la photographie sont colorées, pas l’image elle-même. Si vous aussi vous avez vu des couleurs, c’est parce que les lignes de la grille trompent votre cerveau.

Cela ne fonctionne qu’à moitié pour moi. Les chemises bleues et vertes passent mais la fille devant a une chemise blanche à rayures jaunes, pas une chemise jaune. Et tous les visages sont gris avec des lignes colorées dessus. – Hypertorus (@Rite_Brite) 27 juillet 2019

L’illusion la plus célèbre de toutes est The Dress, qui divisait le monde en deux groupes – l’un à qui la robe semblait noire et bleue et l’autre à qui elle semblait blanche et or.

Lors de sa première apparition, il avait déclenché une tempête de controverse sur le Web.

