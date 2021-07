Qu’arrive-t-il à une œuvre d’art lorsque le temps la déplace de son contexte d’origine et de l’élan qui l’a inspirée ? C’est une question qui peut susciter des théories sèches. Mais dans « Can You Bring It?: Bill T. Jones et D-Man in the Waters », un nouveau documentaire réalisé par Tom Hurwitz et Rosalynde LeBlanc Loo, la réponse est passionnée et émouvante.

Jones est le co-fondateur de la Bill T. Jones/Arnie Zane Company, une troupe de danse moderne. Il est né du duo que Jones a formé avec son partenaire Zane, qui n’était pas danseur lorsqu’ils se sont rencontrés au début des années 1970.

Zane est décédé d’un lymphome lié au sida en 1988. Le film donne un résumé émouvant de leur collaboration travail-vie avant d’aborder les décisions prises par Jones à la suite de la mort de Zane. L’une de ces décisions a pris la forme de la pièce « D-Man in the Waters ».