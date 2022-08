Pouvez-vous infliger une amende à deux femmes dans cette image d’un caméléon ?

Les illusions d’optique ne manquent pas et nous laissent perplexes sur Internet. Les illusions d’optique impliquent une tromperie visuelle et trompent avec succès notre cerveau. Dans une illusion d’optique similaire conçue par l’artiste italien Johannes Stoetter, les gens voient un caméléon. Dans ce caméléon, nous devons découvrir les visages de deux femmes. Il y a aussi une condition — les visages doivent être identifiés en 9 secondes.

Au début, ça ne révèle rien. Johanas a intelligemment conçu cette illusion de telle sorte qu’elle nécessite une observation attentive pour la casser. Donnons-nous quelques indices. Observez que les pattes postérieures du caméléon sont pliées dans des directions opposées. L’indice peut contribuer à résoudre l’illusion.

Pourtant, si vous n’êtes pas en mesure de le résoudre, il y a plus d’indices. Une analyse minutieuse révélera un renflement à la queue de ce caméléon. Remarquez ce renflement et vous trouverez un visage humain. Maintenant, ce qu’il nous faut trouver, c’est le visage d’une autre femme.

Ce sera un peu difficile, cependant, une observation méticuleuse révélera le visage sous l’œil du caméléon.

Une illusion d’optique similaire intitulée The Puzzled Fox a été partagée il y a quelque temps. Dans cette illusion, 16 visages d’animaux et d’humains sont si habilement camouflés qu’il semble impossible de les localiser. Cette illusion a été conçue par les graveurs américains Currier et Ives en 1872. Elle reste difficile à résoudre même après 150 ans.

