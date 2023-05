Pouvez-vous hériter de la MPOC ?

Le tabagisme est la principale cause de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), mais ce n’est pas la seule cause. Près de 1 personne sur 3 atteinte de cette maladie pulmonaire n’a jamais fumé. Certains ont été exposés à la pollution et à d’autres irritants dans l’air. Et environ 2% ont hérité d’une maladie rare appelée déficit en alpha-1 antitrypsine (AAT).

La plupart des personnes atteintes d’un déficit en AAT n’ont jamais été diagnostiquées et ne savent pas qu’elles en sont atteintes. Connaître vos risques et obtenir un traitement tôt est important pour empêcher la maladie d’endommager vos poumons et votre foie.