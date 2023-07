Pouvez-vous hériter de la dette de vos parents?

Après avoir perdu un parent ou les deux parents, la dernière chose que la plupart des enfants veulent entendre, c’est qu’ils doivent assumer les dettes de leurs parents. Bien que cela ne se produise pas souvent, c’est une possibilité très réelle, surtout si les parents ne prennent pas les mesures appropriées pour protéger les actifs des créanciers.

Alors que les niveaux d’endettement des ménages continuent d’augmenter, la protection des actifs familiaux est plus importante que jamais.

Ci-dessous, je discuterai des types de dette parentale qui peuvent être hérités et des actifs qui sont généralement à l’abri des créanciers.

DE QUEL TYPE DE DETTE POUVEZ-VOUS HÉRITER ?

Notez que toutes les références à des enfants ou à un enfant ci-dessous peuvent faire référence à un adulte ou à un enfant mineur. Lorsqu’un parent décède, ses enfants n’héritent généralement pas des dettes individuelles de leurs parents. Quelques exemples de dettes dont un enfant n’héritera pas :

Dette de carte de crédit

Dette de prêt personnel

Dette de prêt étudiant

Dette de prêt automobile

Dette hypothécaire

Tant que la dette ne provient pas d’un compte joint ou d’un prêt cosigné (plus de détails ci-dessous), la dette est généralement dissoute une fois que l’individu décède.

QU’ARRIVE-T-IL À L’ENDETTEMENT QUAND QUELQU’UN PASSE ?

Malheureusement, la dette ne disparaît pas toujours après le décès d’une personne. Peu de temps après leur décès, les créanciers peuvent poursuivre activement les dettes admissibles qui leur sont dues en communiquant avec l’exécuteur testamentaire de la succession du défunt.

Dans le cas d’argent et d’actifs non protégés, l’exécuteur est souvent tenu de régler les dettes avant de débourser les fonds et les actifs restants parmi les bénéficiaires nommés dans le testament du défunt.

Gardez à l’esprit que les lois et règlements en matière d’héritage peuvent varier selon la province et le territoire.

Bien que cela n’entraîne pas directement que les enfants héritent de la dette de leurs parents, cela peut réduire considérablement leur héritage attendu.

Selon une étude récente de Pollara Strategic Insights, plus de la moitié des Canadiens de la génération Z et de la génération Y ont affirmé qu’ils comptaient sur un héritage pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Si leur héritage est épuisé avant qu’il ne leur parvienne, ces bénéficiaires pourraient se retrouver dans une situation moins qu’idéale.

DE QUELLE DETTE PARENTALE PEUT-ON HÉRITER ?

Les problèmes ne s’arrêtent pas toujours là, cependant. Dans certains cas, les enfants peuvent hériter de la dette de leurs défunts parents, ce qui pourrait les mettre encore plus dans le pétrin. Voici les dettes communes dont les enfants du défunt peuvent hériter.

Dettes sur comptes joints

Les enfants qui ont un compte joint avec leurs parents peuvent être tenus de rembourser toute dette contractée sur le compte. Voici quelques exemples courants :

Cartes de crédit conjointes

Lignes de crédit conjointes

Prêt solidaire sur un bien immobilier

Compte d’investissement commun

Un solde négatif sur un compte de chèques conjoint

En tant que cosignataire, l’enfant accepte une responsabilité à 50-50 avec son parent. Une fois le parent décédé, l’enfant devient seul responsable de la dette restante sur le compte conjoint.

DETTE SUR CRÉDITS COSIGNÉS

Il en va de même pour les prêts cosignés. Il n’est pas rare que des enfants cosignent un prêt immobilier, un prêt personnel ou même un prêt aux petites entreprises pour un parent. Si le parent décède avant que le solde du prêt ne soit entièrement remboursé, l’enfant pourrait alors être responsable du solde de la dette due sur le prêt.

Prêts sur valeur nette des maisons héritées

Un prêt sur valeur domiciliaire permet aux propriétaires d’emprunter de l’argent à la banque en utilisant la valeur nette de leur maison comme garantie. Les propriétaires peuvent souvent contracter un prêt sur valeur domiciliaire pour améliorer leur maison, payer des réparations ou couvrir d’autres dettes qu’ils pourraient avoir.

Souvent, les parents peuvent léguer leur maison à leurs enfants. Si le défunt doit encore de l’argent sur un prêt sur valeur domiciliaire, le bénéficiaire peut être tenu responsable de la dette restante sur le prêt. Par exemple, si vos parents décèdent après avoir contracté un prêt de 100 000 $ sur la valeur nette de leur maison, le bénéficiaire de la maison sera tenu responsable de cette dette.

Si l’enfant ne peut pas rembourser le prêt sur valeur domiciliaire, il devra peut-être vendre la maison pour couvrir le solde restant ou la louer jusqu’à ce que les paiements sur le prêt soient terminés.

QUELS ACTIFS SONT À L’ABRI DES CRÉANCIERS ?

Heureusement, certains actifs peuvent être à l’abri des créanciers si le parent décède avec une dette due.



REER et FERR

Les régimes d’épargne-retraite et les fonds enregistrés de placement de retraite peuvent être protégés contre le recouvrement de créances dans certaines circonstances. Par exemple, si le défunt désigne son enfant (ou un autre membre de sa famille) comme bénéficiaire de son compte enregistré, celui-ci lui sera transmis directement.

Toutefois, si le défunt omet de nommer un bénéficiaire, le compte enregistré sera inclus dans la succession du défunt. Si le solde du REER ou du FERR est remis à la succession, les créanciers peuvent poursuivre la dette.

C’est pourquoi il est important que les particuliers commencent leur planification successorale le plus tôt possible.



Prestations d’assurance-vie

Les créanciers ne peuvent pas poursuivre les prestations de décès d’assurance-vie versées aux bénéficiaires.

Cela peut être indirectement possible si le bénéficiaire détenait également un compte joint ou cosigné un prêt pour ses parents. Dans ce cas, le bénéficiaire peut être tenu de payer la dette après avoir reçu sa prestation de décès. Cependant, la prestation de décès elle-même ne peut pas être saisie-arrêt et est versée directement au bénéficiaire.

Par exemple, si vous recevez une prestation de décès d’une assurance-vie de 1 million de dollars pour vos parents après leur décès, cet argent vous sera directement versé. Cependant, si vous devez 500 000 $ sur un compte conjoint avec vos parents, vous devrez peut-être utiliser cet argent pour payer cette dette.



Salon de confiance

Si une fiducie entre vifs est créée du vivant des parents et que leurs enfants sont nommés bénéficiaires, les actifs de la fiducie peuvent être à l’abri des créanciers. Une fiducie entre vifs au Canada, également connue sous le nom de fiducie entre vifs, est une relation juridique que vous établissez de votre vivant, où le constituant transfère la propriété de certains actifs à la fiducie, qui est gérée par une personne de confiance (le fiduciaire) pour le profit d’autres personnes (les bénéficiaires).

À titre d’exemple, disons que Mary et John sont parents de deux enfants, Bella, qui a 10 ans, et Ethan, qui en a 7. Mary et John ont bâti une entreprise prospère au fil des ans et ont accumulé des économies substantielles. Ils veulent s’assurer que leurs enfants sont pris en charge financièrement, même si quelque chose devait leur arriver.

Mary et John décident de créer une fiducie entre vifs. Ils transfèrent leur entreprise et leurs économies dans cette fiducie. Cela signifie que l’entreprise et l’épargne ne sont plus à leur nom mais appartiennent plutôt à la fiducie.

Ils nomment leur amie de longue date et associée d’affaires, Lisa, comme fiduciaire. Lisa est responsable de la gestion des actifs de la fiducie, ce qui comprend la gestion de l’entreprise et l’investissement des économies.

Si la fiducie entre vifs est structurée correctement, elle pourrait protéger les enfants des créanciers en cas de décès de leurs parents.

DEMANDEZ L’AVIS D’UN PROFESSIONNEL EN CAS DE INCERTAIN

Que vous soyez un enfant dont les parents sont décédés récemment ou que vous soyez un parent qui planifie votre succession, je vous recommande de demander conseil et orientation à un professionnel. La planification successorale peut être délicate, et si vous voulez vous assurer que votre héritage est en sécurité, vous devrez vous assurer que votre succession est correctement structurée.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.