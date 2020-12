À l’occasion de la Journée internationale du jaguar, l’agent forestier indien Parveen Kaswan a posé une question déconcertante à ses abonnés sur Twitter. Publiant deux photos d’animaux de la famille majestueuse des chats, Kaswan a demandé à ses disciples de découvrir qui était un jaguar et lequel était un léopard.

Sous-titrant les images, Parveen a déclaré: « Voyons combien ils peuvent identifier. Lequel d’entre eux est Jaguar et lequel est Leopard. C’est #InternationalJaguarDay. »

Le tweet a reçu plus de 6000 likes alors que les internautes se grattaient la tête pour deviner la bonne réponse. Un utilisateur a commenté: « Leopard, le jaguar, la panthère et le guépard … asseyons-nous ensemble et réparons tout cela en même temps … boht confusion hai re baba .. (sic) »

Léopard, jaguar, panthère et guépard … asseyons-nous ensemble et résolvons tout cela à la fois … boht confusion hai re baba .. – gaurav saxena (@ gsaxena37) 1 décembre 2020

La raison pour laquelle c’est une question délicate est que les deux grands félins sont des prédateurs d’embuscade musclés avec des manteaux tachetés et des regards très similaires. Par conséquent, beaucoup ont tendance à confondre les deux ou à croire qu’ils sont identiques.

Cependant, une petite recherche vous dira que les jaguars vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, où ils sont les plus gros félins. Pendant ce temps, les léopards sont les plus petits félins de leur aire de répartition, qui se trouve dans certaines régions d’Afrique et d’Asie. Selon National Geographic, les jaguars sont plus gros et plus volumineux que les léopards et peuvent peser jusqu’à 113 kg, par rapport au léopard de 79 kg.

Selon le National Geographic, les jaguars ont également d’énormes muscles de la mâchoire, des dents et la force de morsure la plus forte de tous les gros chats, selon Boone Smith – un chercheur indépendant sur les grands chats de l’Idaho. Le rapport cite également Don Moore, directeur du zoo de Portland, disant que la variation de la mâchoire et de la taille du corps est probablement due au fait que les jaguars et les léopards vivent dans des environnements différents et doivent donc abattre des proies différentes.

Contrairement aux jaguars, qui aiment nager et même s’attaquer aux anacondas, les léopards ont tendance à éviter l’eau et optent plutôt pour les cerfs et autres mammifères, selon le rapport.