Pouvez-vous deviner qui se cache derrière le masque alors que de nouveaux costumes scandaleux pour The Masked Singer sont révélés

C’est le jeu de devinettes des célébrités qui combine des costumes étranges avec toute une série de gazouillis.

Et la nouvelle série télévisée The Masked Singer sera plus énigmatique que jamais, car elle présente son premier duo.

TVI

Dans le rebondissement de la quatrième série de The Masked Singer, Cat et Mouse chanteront ensemble[/caption]

Dans le rebondissement de la quatrième série du concours étoilé, Chat et Souris chanteront ensemble.

Joel Dommett est de retour en tant qu’hôte, avec les juges Jonathan Ross, Davina McCall, Mo Gilligan et Rita Ora.

Joel a déclaré: «Le chat et la souris sont géniaux. Bizarrement, on aurait pu penser que parce qu’il y en a deux, ce serait plus facile à deviner, mais c’est plus difficile.

Les 13 célébrités mystérieuses viseront à rejoindre les gagnants précédents Nicola Roberts (Queen Bee), Joss Stone (Sausage) et Natalie Imbruglia (Panda) alors qu’ils enfilent leurs tenues bizarres.

Cette fois, un pull tricoté rivalisera avec un pigeon, une poubelle de détritus et une loutre de plongée sous-marine, ainsi qu’une méduse, un phénix, un rhinocéros strassé, un cerf et une pomme de terre recouverte de papier d’aluminium.

Le line-up est complété par un fantôme de dessin animé, une tranche de gâteau et encore, le lapin cauchemardesque Robobunny.

Aujourd’hui, nous entendons Joel et les juges, et nous vous offrons une chance de jouer au jeu de devinettes The Masked Singer, en présentant les candidats, avec des pointeurs pour vous aider à essayer de déterminer qui ils sont.

Allez, c’est un morceau de gâteau – ou une pomme de terre en veste, peut-être.

The Masked Singer revient le 1er janvier à 18h30 sur ITV1 et ITVX.

Chat et souris

Un CHAT et une souris n’ont peut-être pas tendance à vivre en harmonie, mais le premier duo de The Masked Singer espère faire de la musique douce ensemble – et nous avons un drôle de félin que les copains du showbiz Amanda Holden et Alan Carr pourraient être ceux-là.

Pomme de terre veste

TVI

Le costume pourrait-il cacher un chef de la télé comme Tom Kerridge ?[/caption]

CETTE collation chaude tentera de beurrer le public.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un humble patate, le costume pourrait-il cacher un chef de la télé comme Tom Kerridge ? Mais si sa voix est éteinte, il ferait mieux de se camoufler.

Méduse

TVI

Cette star du chant cinglant pourrait-elle être familière avec l’eau ?[/caption]

EST-CE QUE cette star de la chanson cinglante pourrait être familière avec l’eau, comme le nageur australien devenu chanteur Cody Simpson ?

Phénix

TVI

Cette version pourrait être une star dont la carrière renaît de ses cendres[/caption]

Au fur et à mesure des favoris, Phoenix est en feu – ne serait-ce que parce que l’oiseau légendaire a été consumé par les flammes, puis renaît.

Cette version pourrait être une star dont la carrière renaît de ses cendres.

Part de gâteau

TVI

Ce serait la cerise sur le gâteau si Mary Berry s’avérait être la supposition numéro un des juges.[/caption]

C’est le grand décollage du gâteau britannique – et ce serait vraiment la cerise sur le gâteau si la préférée de Jonathan, Mary Berry, s’avérait être la première estimation du gâteau des juges.

Fantôme

TVI

Une célébrité avec une histoire effrayante pourrait viser à se débarrasser de ses linceuls[/caption]

GHOULS veut juste s’amuser, comme le dit presque la chanson, mais ce Ghost espère aussi rendre la vie amusante pour le public.

Une célébrité avec une histoire effrayante pourrait viser à se débarrasser de ses linceuls.

Tricot

TVI

S’agit-il d’une icône de la mode connue pour sa tenue raffinée ?[/caption]

LA célébrité à l’intérieur de ce costume confortable voudra laisser les autres prétendants en nœuds.

S’agit-il d’une icône de la mode connue pour sa tenue soignée, comme Tom Daley, fan de tricot et plongeur médaillé d’or olympique, ou de l’élégant Nick Grimshaw de la télévision ?

Pigeon

TVI

Une star de Birds Of A Feather, comme Pauline Quirke, pourrait être derrière le masque[/caption]

VOUS pourriez essayer d’avoir un flottement sur cet ami à plumes étant une star de Birds Of A Feather, comme Pauline Quirke.

Et si elle s’avérait être Pigeon, quel coup ce serait.

Faon

TVI

Un présentateur d’une émission télévisée sur la nature POURRAIT-IL être le Bambi à l’intérieur, comme Helen Skelton?

Après tout, la faune est un cerf dans son cœur.

Poubelle

TVI

Un éco-guerrier tel que le naturaliste Chris Packham pourrait-il se cacher à l’intérieur ?[/caption]

PAS du punk rock, mais peut-être du junk rock. . . et un éco-guerrier tel que le naturaliste Chris Packham pourrait-il se cacher à l’intérieur, désireux de recycler certains hits des charts?

Et en espérant que sa grande chance ne soit pas passée ?

Loutre

TVI

Nous n’avons pas de scuba-doo pour savoir qui est prêt à tous nous faire sauter hors de l’eau comme Otter[/caption]

OK, nous n’avons pas de scuba-doo pour savoir qui est prêt à tous nous faire sauter hors de l’eau en tant qu’Otter, mais nous sommes ravis de le savoir.

Rhinocéros

TVI

Est-ce un héros entièrement américain avec un personnage de dur à cuire ?[/caption]

VOICI le rhinocéros en strass ressemblant à une star de la country et de l’ouest. Est-ce un héros entièrement américain avec un personnage de dur à cuire, comme Chris Evans ou The Rock ?

“Nous le rendons plus ridicule”

TVI

Joel Dommett dit “C’est ce que nous semblons faire à chaque fois – le rendre plus ridicule, plus amusant”[/caption]

JOEL DIT : « Cette année, nous avons des semaines thématiques, qui comptent parmi mes émissions préférées.

« C’est un bon point de départ, ce qui le rend encore plus ridicule.

« C’est comme d’habitude, mais un peu plus loin. C’est ce que nous semblons faire à chaque fois – le rendre plus ridicule, plus amusant.

“Et bien sûr, vous avez des révélations différentes, donc chaque série sera différente.”

“Certains vous attirent complètement”

TVI

Davina McCall révèle “Il y a des gens qui vous attirent complètement”[/caption]

DAVINA DIT : « Avec Cat and Mouse, on pourrait penser que s’ils forment un duo, alors c’est plus facile à deviner.

“Mais je les ai regardés en pensant:” Vous n’êtes pas en couple “, mais ils pourraient alors agir comme s’ils étaient en couple.

« Jellyfish est une interprète extraordinaire et nous a tous rendus très émotifs, Rhino aussi.

“Il y a des gens qui vous attirent complètement.”

“Toujours un choc de se tromper”

TVI

Jonathan Ross pense “C’est toujours un choc quand vous êtes sûr d’avoir quelqu’un de bien, et qu’il est démasqué et que ce n’est pas lui”[/caption]

JONATHAN DIT : “C’est toujours un choc quand vous êtes sûr d’avoir quelqu’un qui a raison, et qu’il est démasqué et que ce n’est pas lui.

«La voix sonne bien et tous les indices semblent pointer dans la bonne direction et ce n’est que lorsque le masque se détache que vous réalisez que tous ces indices et cette voix ont mieux fonctionné pour la personne qu’elle est vraiment.

“Et nous en faisons tous un peu.”

“L’attention portée aux détails est folle”

TVI

Le costume préféré de Mo Gilligan est Jacket Potato dans cette série[/caption]

MO DIT: «Cette série, mon costume préféré est Jacket Potato.

“Il est tellement bizarre. L’attention portée aux détails est folle – il a une chemise qui est en haricots et il y a du beurre sur la tête.

“Ensuite, il y a Otter – les loutres utilisent une pierre pour écraser les palourdes, donc le costume a des poches pour les pierres.”

“Il y a tellement de stratégies”

TVI

RITA DIT: «Je pense que les acteurs et les interprètes masquent davantage leur voix dans cette série.

«Ils font toutes ces choses qui, je pense, vont les garder dans la compétition. Il y a tellement de stratégies.

“Je pense que maintenant qu’ils ont vu le spectacle, ils se disent:” Que puis-je faire qui n’a pas été fait auparavant, et jusqu’où puis-je aller? ”