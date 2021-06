Pouvez-vous deviner qui est ce législateur AAP à partir de cette vieille photo de remise des diplômes ?

Une vieille photo du chef du parti Aam Aadmi et membre de l’Assemblée législative de Delhi, Atishi fait le tour des réseaux sociaux. La photo date de l’époque d’Atishi à l’Université d’Oxford où elle a obtenu son diplôme de troisième cycle en histoire grâce à une bourse Chevening. La jeune Atishi était vêtue d’une tenue étudiante typique d’Oxford pour sa cérémonie de remise des diplômes, comme le suggère la photo. La diplômée de St. Stephen’s a été vue tenant sa casquette de graduation, vêtue d’une jupe noire, d’un chemisier blanc avec une robe noire sur le dessus, sur la photo. La photo a été publiée sur Twitter par @DaaruBaazMehta qui a mis ses abonnés au défi d’appuyer sur le bouton de retweet s’ils reconnaissaient la personne sur la photo. Depuis qu’il a été partagé dimanche, le tweet a recueilli plus de 580 retweets et 2,2 000 likes.

De nombreux utilisateurs ont même partagé leurs suppositions dans la section commentaires du tweet. Certains ont rapidement mentionné que la photo était d’Atishi de ses jours à Oxford, tandis que d’autres ont mentionné qu’en ajoutant simplement une paire de lunettes sur le visage, on pouvait reconnaître qu’il s’agissait du député de Delhi de la circonscription de Kalkaji.

Cependant, d’autres se sont demandé si la politicienne était si instruite, pourquoi n’est-elle pas ministre dans le cabinet du gouvernement de Delhi ?

Beaucoup ont décrit l’image comme le moment où la « révolution » de l’éducation a commencé.

Atishi elle-même a répondu à la photo en disant « reconnue ».

Atishi s’est vu attribuer le mérite d’avoir réformé le système éducatif dans les écoles publiques de Delhi. Boursière Rhodes en recherche pédagogique d’Oxford, Atishi a travaillé comme conseillère du ministre de l’Éducation de Delhi, Manish Sisodia, jusqu’en 2018. Au cours de son mandat, elle a introduit des changements progressifs dans les écoles de la capitale nationale. Le gouvernement de l’État a amélioré l’infrastructure des écoles publiques de Delhi. Il a même renforcé les réglementations pour empêcher les écoles privées d’augmenter les frais de scolarité, rendant arbitrairement l’éducation accessible aux enfants issus de milieux financiers inégaux. Le gouvernement de l’État a également formé des comités de gestion des écoles en vertu de la loi sur le droit à l’éducation et a introduit le programme du bonheur, qui, selon le gouvernement de Delhi, vise à inculquer une morale idéale aux enfants par le biais de pratiques telles que la méditation, des exercices mentaux, etc.

