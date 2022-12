LE visage du jeune roi égyptien Toutankhamon a été révélé pour la première fois en 3 300 ans – grâce à un sculpteur qui a travaillé avec le défunt duc d’Édimbourg.

Christian Corbet a utilisé un modèle 3D basé sur des scans du crâne du pharaon pour réaliser ce qu’on a appelé l’une des constructions les plus réalistes de l’Égypte ancienne jamais créées.

Le visage du jeune roi égyptien Toutankhamon a été révélé pour la première fois en 3 300 ans Crédit : Crédit : Soura Films/Christian Corbet via Pen News

Mais tous les artistes ne clouent pas leur sujet.

Pouvez-vous deviner quelles célébrités ces statues peu réalistes tentent d’immortaliser ?

1. Champion de Wimbledon

Ce n’est pas l’ancien as du tennis John McEnroe mais un autre champion de Wimbledon Crédit : Getty Images – Getty

Tu ne peux pas être sérieux. Non, ce n’est pas l’ancien as du tennis John McEnroe, mais un autre champion de Wimbledon, en 2013 et 2016.

2. “Lucy effrayante”

Cette statue a été surnommée “Scary Lucy” par les habitants de New York Crédit : AP : Associated Press

Cela a été surnommé “Scary Lucy” par les habitants de Celoron, New York, avant d’être remplacé et déplacé sur la route.

3. Monsieur Darcy

Une version 12 pieds de l’acteur Mr Darcy à Hyde Park Crédit : Tim Stewart News

Ah Monsieur Darcy ! Une version 12 pieds de cet acteur à Hyde Park à Londres nous a donné un sentiment de naufrage.

4. Rock super

Surnommé le “Roi du Rock ‘n’ Roll” Crédit : Shutterstock

Statue géante d’un grand rocher dans un café à thème et une boutique de souvenirs à Jérusalem.

5. Détruit par le feu

Création en bois d’une ancienne Première Dame Crédit : AFP

La création en bois se trouvait dans la ville natale d’une ancienne Première Dame en Slovénie, mais a été détruite par un incendie.

6. Clignotant de la Coupe du monde

Footie ace qui était un cligner des yeux de la Coupe du monde en 2006 Crédit : PA : Association de la presse

Il a été clin d’œil à la Coupe du monde 2006, mais ce grand footballeur a une statue à l’aéroport de Madère.

7. Royal qui nous manque beaucoup

Le visage le plus célèbre de la planète Crédit : PA

Ce visage était le plus célèbre de la planète, mais certains pourraient dire que le buste de 12 pieds d’un royal très manqué dans le Berkshire est une ressemblance horribilis.

8. Mauvaise mégastar

Megastar qui a eu un énorme succès avec Bad Crédit : EPA

Il a eu un énorme succès avec Bad – et ça aussi. Un hommage à la mégastar décédée a été érigé sur le terrain de Craven Cottage du Fulham FC, avant d’être retiré sans cérémonie.