Pouvez-vous deviner la bonne réponse à la 4ème question posée par Amitabh Bachchan? Découvrez ici

Beaucoup à l’excitation de la ‘Kaun Banega Crorepati‘fans, les fabricants apportent la 13e saison de l’émission basée sur des quiz. Pour le même, les inscriptions ont démarré depuis lundi. Jeudi, la quatrième question a été posée par la mégastar hôte Amitabh Bachchan conformément au processus d’inscription. Parallèlement à cela, Big B a même expliqué comment ‘koshish‘est le bon mantra pour réaliser ce que vous recherchez.

Voici la quatrième question posée par Amitabh Bachchan pour ‘KBC 13‘inscriptions -‘ Quelles sont les deux mers reliées par le canal de Suez? ‘ Les options sont: la mer Caspienne et la mer Noire, la mer Rouge et la mer Méditerranée, la mer Adriatique et la mer Rouge, la mer du Nord et la mer Tyrrhénienne. La bonne réponse est la mer Rouge et la mer Méditerranée.

Tout en partageant la question, la chaîne diffusant l’émission a écrit: « # KBC13 Voici la 4ème question des inscriptions # KBC13. Veuillez envoyer vos réponses avant 21 heures demain. @Sonylivindia @amitabhbachchan. »

Pour les non-initiés, ‘Kaun Banega Crorepati‘est un jeu télévisé basé sur le programme britannique «Who Wants to Be a Millionaire?». Le spectacle est aimé par les fans de la superstar vétéran à travers le pays. Le spectacle a commencé en l’an 2000 et depuis lors, a eu 12 saisons avec des inscriptions pour la 13e édition en cours.

Lors du tournage de la 12e saison de ‘KBCEn juillet 2020, Big B et son fils acteur Abhishek Bachchan ont tous deux reçu un diagnostic de COVID-19 avec Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan, à l’époque où l’Inde assistait à la première vague de l’infection mortelle.