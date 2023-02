Pouvez-vous deviner de quelle partie de l’Inde provient ce plat ?

Madhura Rao, doctorante en droit et politique alimentaires à l’Université de Maastricht, a récemment partagé une photo de son somptueux repas sur Twitter. Eh bien, ça ne s’arrête pas là. Rao a également demandé à ses partisans de deviner dans quelle région de l’Inde elle se trouvait en fonction du repas dans son assiette. Desi Twitter aime les bons défis, bien sûr. Les gens ont posté leurs meilleures suppositions dans le fil de discussion, et cela a conduit à un résultat inattendu. Après avoir parcouru rapidement la section des commentaires, on a pu voir les facteurs unificateurs du paysage culinaire diversifié de l’Inde.

La photographie présentait une friandise enveloppée de feuilles, un plat d’accompagnement richement épicé et épais, un bol de curry vert et des brins blancs ressemblant à des nouilles. “En regardant cette photo, pouvez-vous deviner dans quelle partie de l’Inde je me trouve actuellement ?”, a-t-elle tweeté à côté de la photo. Jetez un œil ici.

L’image a déclenché une discussion animée sur les similitudes entre les cuisines indiennes régionales. Le plat ressemblait à beaucoup de gens de partout au pays. Alors que certains ont deviné le Kerala et le Karnataka sur la base des nouilles à la farine de riz blanc, d’autres ont dit que cela ressemblait à un plat du Bengale occidental ou d’une région du nord-est de l’Inde. Quelques suppositions ont même placé la cuisine dans le Maharashtra et le Pendjab !

“Cela ressemble beaucoup à l’idiyappam du Kerala, mais il pourrait s’agir d’une variante d’un autre État”, a déclaré un utilisateur.

Un autre a commenté: “L’enveloppe de la feuille au Bengale serait Machher Paturi (poisson cuit dans une feuille) et dans le Maharashtra / Gujarat patrani machhi.”

“Je pense au nord-est”, a déclaré l’un d’eux, tandis que d’autres suppositions ont simplement dit “Punjab” et “Patiala”.

Il ressort clairement des réponses que des plats d’apparence similaire sont cuisinés dans différents États, quelle que soit la région. Ce qui est encore plus intéressant, c’est la façon dont différentes cuisines du pays proposent des plats qui impliquent de cuire à la vapeur ou de cuire quelque chose enveloppé dans de grandes feuilles.

Madhura a finalement révélé la réponse. Elle a dit : « C’est Mangalore ! Dans l’assiette, vous voyez du muudo (gâteau de riz cuit à la vapeur dans des feuilles de pin vissées), du shevai (nouilles de riz), du poulet sukka (poulet sauté avec beaucoup de noix de coco fraîche et d’épices) et du poulet au curry à base de coriandre. Enfer d’un repas de bienvenue, celui-ci :’)”

Le fil Twitter a clairement montré l’unité dans la variété des produits alimentaires fabriqués en Inde.

