Pouvez-vous deviner ce que faisaient Preity Zinta, Aamir Khan et Aishwarya Rai Bachchan dans cette photo de retour ? | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Preity Zinta, dans une ambiance de retour en arrière jeudi, a partagé une photo inédite d’elle avec Aamir Khan et Aishwarya Rai Bachchan de sa première tournée mondiale sur son Instagram jeudi soir. L’image glamour nous ramène des décennies en arrière lorsque nos stars préférées étaient à leur apogée – au summum de la jeunesse. L’actrice de « Kal Ho Naa Ho », dans la légende de la photo, a demandé aux fans de deviner ce que le trio faisait car elle ne s’en souvient pas elle-même !

Elle a écrit: « C’est une photo de retour tellement drôle. Ma première tournée mondiale et c’était tout ce que j’imaginais et bien plus encore. J’aimerais pouvoir expliquer ce que nous faisons ici mais peut-être – une légende. Voyons à quel point vous pouvez être créatif. «

Découvrez l’image de retour:

L’actrice Preity Zinta vit actuellement à Los Angeles avec son mari Gene Goodenough et tient ses fans au courant via les réseaux sociaux.

Elle est surtout connue pour ses performances dans des films tels que « Kal Ho Naa Ho », « Sangharsh », « Dil Chahta Hai », « Kya Kehna », « Farz et Kabhi Alvida Naa Kehna ». Elle a été vue pour la dernière fois dans le film de 2018 « Bhaiaji Superhit », après quoi elle a fait une pause et a passé son temps pendant la pandémie de COVID-19 à Los Angeles avec son mari Gene Goodenough.