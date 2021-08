Pouvez-vous deviner à quoi pense Serena Williams lorsqu’elle est assise dans son lit la nuit ?

Serena Williams est l’une des personnalités sportives les plus estimées au monde. La gagnante du Grand Chelem à 23 reprises a également quatre médailles d’or olympiques à son actif. Williams a influencé le monde du tennis et du sport ainsi que la communauté noire, en particulier les femmes. Grâce à elle, il y a plus de diversité dans le tennis car l’athlète a inspiré les enfants de couleur à pratiquer le sport.

Depuis qu’elle est devenue mère, Williams s’est également prononcée sur une gamme de sujets liés à la maternité. De l’allaitement à la dépression post-partum, la franchise de l’Américaine de 39 ans a contribué à brouiller les pistes. Récemment, elle a plaisanté en pensant au poulet frit avant d’aller se coucher. Williams a partagé une réflexion à laquelle de nombreux utilisateurs du site de micro-blogging se rapporteraient. Elle a écrit dans un tweet : « Vous êtes déjà assis au lit la nuit… Et pensez au poulet frit ? »

Vous êtes-vous déjà assis au lit la nuit… Et pensez au poulet frit ? — Serena Williams (@serenawilliams) 4 août 2021

Williams a été l’un des athlètes les plus performants et les plus influents du monde du sport. Également mère et épouse, elle est un modèle et une inspiration pour les gens de tous les horizons. La pro du tennis, qui a fait ses débuts professionnels à 14 ans, n’a pas participé aux Jeux de Tokyo retardés cet été. Elle avait fait la même annonce lors de sa conférence de presse pré-Wimbledon en juin.

Elle a récemment figuré dans la campagne olympique d’une marque de parfum qui se concentrait sur les taux d’abandon alarmants des filles athlètes par rapport aux garçons. Également maman d’une fille de trois ans, a-t-elle déclaré, la campagne a un potentiel de grande envergure bien au-delà de la sphère sportive. Parler à Sucre pop, Williams a déclaré qu’en dehors du tennis, elle souhaitait que les gens l’identifient comme une mère qui travaille, qu’elle s’occupe de son enfant et dirige son entreprise.

