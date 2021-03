Pouvez-vous croire que c’est à nouveau mars? Nous sommes presque un an dans les verrouillages et les quarantaines COVID-19

Note de l’éditeur: Ceci est un aperçu de la newsletter de USA TODAY Staying Apart, Together, un guide pour nous aider tous à faire face à un monde changé par le coronavirus. Si vous le souhaitez dans votre boîte de réception les mardis et samedis, abonnez-vous ici.

Lorsque j’ai retourné mon calendrier de février à mars le lundi matin, je ne pouvais pas tout à fait comprendre que nous étions de nouveau ici.

Comme beaucoup d’entre vous, le Pandémie de covid-19 est devenu réel pour moi à la mi-mars 2020, lorsque les commandes de rester à la maison ont commencé dans certaines parties du pays, les employés de bureau ont été renvoyés chez eux, les écoles fermées et la thésaurisation du papier hygiénique s’est intensifiée.

J’ai essayé de repenser à ce que je faisais il y a un an. J’étais déjà inquiet pour COVID, grâce à mon anxiété de travailler dans un journal. Mon mari et moi lisions des livres sur les finances personnelles, déterminés à établir un budget et à planifier à l’avance afin que nous puissions acheter une maison. J’achetais des cadeaux pour une fête prénatale qui allait devenir la dernière fois que je verrais la plupart de ma famille en personne. Je faisais la navette pour me rendre au travail et je m’en plaignais et je mangeais dans des restaurants comme si ce n’était pas grave.

J’essaie de recadrer mon incrédulité et ma tristesse face au long terme de la pandémie et de penser à l’avenir. Nous ne savons pas quand le moment sera venu, mais il y aura un moment où je pourrai revoir ma famille en toute sécurité. Nous nous sommes tellement sacrifiés et nous nous sommes déjà tellement aidés que nous ne pouvons pas nous perdre. C’est dur, ça restera dur, mais je suis plus confiant que jamais que nous pouvons surmonter ça.

Le prochain grand obstacle pour les adolescents: faire face seul aux grandes nouvelles du collège

La pandémie COVID-19 a déjà bouleversé une saison de décisions d’admission à l’université, et maintenant que nous approchons de l’anniversaire d’un an, une autre classe d’élèves du secondaire est aux prises avec ce jalon.

Jenna Ryu, stagiaire à USA TODAY Life, s’est entretenue avec des adolescents confrontés au rejet et essayant de comprendre comment célébrer les acceptations, le tout au milieu d’une pandémie sans précédent où leur scolarité actuelle est loin d’être une idée.

«Faire une demande à l’université est généralement une expérience vraiment solitaire, mais à une époque comme maintenant où l’interaction humaine est à un niveau record, c’est encore pire», a déclaré Wyatt Carter, un adolescent de Salisbury, en Caroline du Nord.

Ensuite, il a dû faire face aux rejets. Sans pouvoir voir ses amis en personne et ressentir l’absence de son défunt père, Carter s’est tourné vers Internet pour comprendre comment gérer la déception. Il a trouvé du réconfort dans les plateformes sociales telles que Reddit, qui offraient de la camaraderie et même des rires pendant cette «période bizarre».

Alice Helms, quant à elle, anticipait les hauts et les bas du processus de candidature à l’université, mais elle espérait avoir des amis à ses côtés pour soulager son stress. Au lieu de cela, elle s’est retrouvée à soumettre des candidatures seule.

«J’ai eu beaucoup de mal à entrer dans le rythme des choses», a déclaré Helms. «C’était difficile de s’asseoir et de faire des choses parce que j’étais constamment sur l’ordinateur pendant les cours.»

Les heaumes se sentaient épuisés et démotivés.

«Tu sais à l’école, au moins tes copains sont autour de toi. Mais c’était difficile pour moi de démarrer mes candidatures, et j’ai en fait fini par attendre la semaine dernière pour que tout soit rendu.

Jenna a demandé aux lycéens avec qui elle avait parlé des conseils pour leurs pairs, et ils avaient de très bonnes idées: un adolescent a suggéré d’utiliser des passe-temps non académiques tels que la pâtisserie et le scrapbooking comme distractions saines.

Vous pouvez lire l’histoire complète ici.

Recommandations télévisées du jour

J’ai eu une demande de la lectrice Janet Benenson pour plus de recommandations TV, et en tant que critique TV, comment pourrais-je refuser?

Chaque mois, les principaux services de streaming comme Netflix, Hulu et Disney + mettre à jour leurs bibliothèques avec de nouvelles émissions (et parfois perdre d’anciennes émissions), et donc je tiens à jour des listes des 50 meilleures séries à regarder. Puisque c’est un nouveau mois, je voulais tout vous offrir quelques moments forts de la série que j’aime en ce moment, dont vous n’avez peut-être pas entendu parler ou que vous n’avez pas eu l’occasion de regarder. J’espère que l’observation excessive peut vous offrir une distraction et un soulagement lorsque vous en avez besoin.

Si vous avez Netflix: « Mauvais. » Cette superbe série CBS suit un psychologue (Katja Herbers), un prêtre en formation (Mike Colter) et un spécialiste de la technologie (Aasif Mandvi) alors qu’ils enquêtent sur les possessions présumées de démons, les miracles et autres phénomènes.

Si vous avez Amazon: «L’étendue.» Épique, intelligente et addictive, la série de science-fiction proche du futur d’Amazon marie la politique et les batailles spatiales dans l’histoire d’un futur où nous peuplons le système solaire mais restons culturellement divisés.

Si vous avez Hulu: « Sans voix.« Parti trop tôt après seulement trois saisons, la comédie d’ABC sur une famille dans laquelle un fils est atteint de paralysie cérébrale est une représentation d’un handicap que vous n’avez jamais vu auparavant, avec une satire brûlante et un humour débordant.

Si vous avez HBO Max: « Being Erica. » Dans cette charmante série canadienne, une femme (Erin Karpluk) qui a l’impression d’avoir fait tous les mauvais choix dans la vie se voit offrir la chance par un «thérapeute» magique de remonter le temps et de les changer, à travers ces voyages dans le passé. n’ont pas toujours le résultat qu’elle souhaite.

Si vous avez Disney +: « On Pointe ». Ce documentaire sur les élèves de la School of American Ballet satisfera les téléspectateurs qui aiment les histoires de sport entraînantes et la belle pratique de la danse.

Si vous avez Peacock: « M. Mercedes. » Basé sur la récente série de livres de Stephen King, « Mercedes » est un mystère policier aux saveurs de l’horreur caractéristique de l’auteur. Brendan Gleeson joue le détective à la retraite Bill Hodges, qui cherche un sociopathe qui a conduit une Mercedes volée à travers une foule, tuant 16 personnes.

Vous pouvez cliquer sur chaque nom de service de streaming pour voir ma liste complète des émissions recommandées.

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez un bon garçon qui aide à réconforter une infirmière aux premières lignes de la pandémie.

« C’est Francis, elle a 4 ans et nous apporte tellement de joie! » dit Sam Shumaker. «Je suis infirmière autorisée, donc je n’ai jamais eu à rester à la maison, c’est vraiment le contraire. Mais mon mari et mon fils d’université, immunodéprimés, sont à la maison. J’ai aimé lire en même temps que la longue route de la pandémie.