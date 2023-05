Pouvez-vous construire en toute sécurité quelque chose qui pourrait vous tuer ?

« L’IA conduira probablement à la fin du monde, mais en attendant, il y aura de grandes entreprises », a déclaré un jour le PDG d’OpenAI, Sam Altman. Il plaisantait. Probablement. Principalement. C’est un peu difficile à dire.

La société d’Altman, OpenAI, collecte des fonds insondables afin de construire de puissants systèmes d’IA révolutionnaires. « Les risques pourraient être extraordinaires », a-t-il écrit dans un article de blog en février. « Un AGI superintelligent mal aligné pourrait causer de graves dommages au monde ; un régime autocratique avec une avance décisive de super-espionnage pourrait le faire aussi. Sa conclusion générale, néanmoins : OpenAI devrait aller de l’avant.

Il y a une bizarrerie fondamentale à chaque fois qu’Altman parle des risques existentiels de l’IA, et c’était particulièrement remarquable dans son dernier article de blog, « Governance of superintelligence », qui cite également le président d’OpenAI Greg Brockman et le scientifique en chef Ilya Sutskever comme co-auteurs.

C’est un peu bizarre de penser que ce que vous faites pourrait tuer tout le monde, mais faites-le quand même

La bizarrerie est la suivante : Altman n’est pas entièrement convaincu du fait que l’IA pourrait détruire la vie sur Terre, mais il la prend très au sérieux. Une grande partie de ses écrits et de ses réflexions est en conversation avec les problèmes de sécurité de l’IA. Ses articles de blog renvoient à des penseurs respectés de la sécurité de l’IA comme Holden Karnofsky, et plongent souvent dans des désaccords assez profonds avec des chercheurs en sécurité sur des questions telles que la façon dont le coût du matériel au point où des systèmes puissants sont développés pour la première fois affectera la «vitesse de décollage» – le vitesse à laquelle les améliorations apportées aux systèmes d’IA puissants entraînent le développement de systèmes d’IA plus puissants.

Pour le moins, il est difficile de l’accuser d’ignorance.

Mais beaucoup de gens, s’ils pensaient que leur travail avait un potentiel significatif pour détruire le monde, arrêteraient probablement de le faire. Geoffrey Hinton a quitté son poste chez Google lorsqu’il a été convaincu que les dangers de l’IA étaient réels et potentiellement imminents. Des personnalités de premier plan de l’IA ont appelé à un ralentissement pendant que nous cherchons à évaluer la sécurité des systèmes et à régir leur développement.

Altman a déclaré qu’OpenAI ralentirait ou changerait de cap s’il se rendait compte qu’il conduisait à la catastrophe. Mais pour le moment, il pense que, même si tout le monde peut mourir d’une IA avancée, la meilleure voie est à suivre à toute vapeur, car développer l’IA plus tôt la rend plus sûre et parce que d’autres acteurs, pires, pourraient la développer autrement.

Altman me semble marcher sur une drôle de corde raide. Certaines personnes autour de lui pensent que la sécurité de l’IA est fondamentalement peu sérieuse et ne sera pas un problème. D’autres pensent que la sécurité est le problème le plus important auquel l’humanité ait jamais été confrontée. OpenAI ne voudrait s’aliéner aucun d’eux. (Il aimerait aussi gagner des sommes d’argent insondables et ne pas détruire le monde.) Ce n’est pas un exercice d’équilibre facile.

« Certaines personnes dans le domaine de l’IA pensent que les risques de l’AGI (et des systèmes successeurs) sont fictifs », indique le blog de février. « Nous serions ravis s’ils avaient raison, mais nous allons agir comme si ces risques étaient existentiels. »

Et à mesure que l’élan s’est développé vers une sorte de réglementation de l’IA, les craintes ont grandi – en particulier dans la Silicon Valley techno-optimiste et futuriste – qu’une vague menace de malheur conduira à des technologies précieuses et importantes qui pourraient considérablement améliorer la condition humaine. le bourgeon.

Il existe de véritables compromis entre garantir que l’IA est développée en toute sécurité et la développer le plus rapidement possible. Une politique réglementaire adéquate pour remarquer si les systèmes d’IA sont extrêmement dangereux augmentera probablement les coûts de construction de systèmes d’IA puissants, et signifiera que nous avançons plus lentement à mesure que nos systèmes deviennent plus dangereux. Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de sortir complètement de ce compromis. Mais il est aussi évidemment possible que la réglementation soit beaucoup plus inefficace que nécessaire, pour écraser beaucoup de valeur avec des effets minimes sur la sécurité.

Essayer de satisfaire tout le monde en matière de réglementation

Le dernier article du blog OpenAI me semble être un effort d’Altman et du reste de la direction d’OpenAI pour danser une fois de plus sur la corde raide : appeler à une réglementation qui, selon eux, sera adéquate pour empêcher la fin littérale de la vie sur Terre (et d’autres catastrophes) , et pour conjurer une réglementation qu’ils pensent être brutale, coûteuse et mauvaise pour le monde.

C’est pourquoi la soi-disant feuille de route de la gouvernance pour la superintelligence contient des paragraphes d’avertissement : « Les systèmes d’aujourd’hui créeront une valeur énorme dans le monde et, bien qu’ils comportent des risques, le niveau de ces risques semble proportionnel à d’autres technologies Internet et les approches probables de la société semblent appropriées. .

« En revanche, les systèmes qui nous préoccupent auront un pouvoir au-delà de toute technologie encore créée, et nous devons veiller à ne pas diluer l’attention sur eux en appliquant des normes similaires à une technologie bien en dessous de cette barre. »

Cyniquement, cela se lit simplement « réglementez-nous à un moment futur indéterminé, pas aujourd’hui! » Un peu moins cyniquement, je pense que les deux sentiments qu’Altman essaie de transmettre ici sont profondément ressentis dans la Silicon Valley en ce moment. Les gens ont peur à la fois que l’IA soit quelque chose de puissant, de dangereux et de changeant le monde, qui mérite une approche différente de celle de votre startup de logiciels grand public typique – et que de nombreuses propositions réglementaires possibles étoufferaient la prospérité humaine dans son berceau.

Mais le problème avec « réguler les futurs systèmes d’IA dangereux et puissants, pas ceux qui sont sûrs aujourd’hui » est que, parce que les systèmes d’IA qui ont été développés avec nos techniques de formation actuelles sont mal compris, il n’est pas vraiment clair que ce sera évident lorsque les « dangereux, puissants » apparaissent — et il y aura toujours une incitation commerciale à dire qu’un système est sûr alors qu’il ne l’est pas.

Je suis enthousiasmé par les propositions spécifiques visant à lier la réglementation à des capacités spécifiques : avoir des normes plus élevées pour les systèmes capables de mener des actions indépendantes à grande échelle, des systèmes hautement manipulateurs et persuasifs, des systèmes capables de donner des instructions pour des actes de terreur, etc. . Mais pour aller n’importe où, la conversation doit être précise. Qu’est-ce qui rend un système suffisamment puissant pour qu’il soit important de le réglementer ? Comment connaissons-nous les risques des systèmes actuels et comment savons-nous quand ces risques deviennent trop élevés pour être tolérés ? C’est à cela qu’un plan de « gouvernance de la superintelligence » doit répondre.