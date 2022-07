Pouvez-vous consommer trop de protéines ?

Les gens ont besoin de suffisamment de protéines dans leur alimentation car elles fournissent des acides aminés indispensables que notre corps ne peut pas synthétiser par lui-même. Ensemble, ils fournissent les blocs de construction essentiels utilisés pour fabriquer et entretenir les muscles, les os, la peau et d’autres tissus, ainsi qu’un éventail d’hormones et d’enzymes vitales.

Mais l’adulte moyen peut atteindre l’apport recommandé – 46 grammes de protéines par jour pour les femmes et 56 grammes pour les hommes – en mangeant quotidiennement des quantités modérées d’aliments riches en protéines comme la viande, le poisson, les produits laitiers, les haricots ou les noix. Il y a environ 44 grammes de protéines dans une tasse de poulet haché, 20 grammes dans une tasse de tofu ou une portion de yaourt grec et 18 grammes dans une tasse de lentilles ou trois œufs.

Les hommes américains consomment déjà des quantités beaucoup plus importantes, avec une moyenne de près de 100 grammes de protéines par jour, selon une analyse de 2015 de l’enquête nationale sur la santé et la nutrition 2007-2010. Les directives diététiques révisées pour les Américains, publiées en janvier, avertissaient que certaines personnes, en particulier les adolescents et les hommes adultes, devraient “réduire leur consommation globale d’aliments protéinés” et manger plus de légumes.

Parmi les groupes qui manquent de protéines, on trouve les adolescentes, qui ne mangent pas correctement, et les personnes âgées, qui risquent de perdre de la masse musculaire et dont l’appétit diminue souvent avec l’âge. En effet, bon nombre des premiers suppléments nutritionnels, tels que Boost et Ensure, ont été conçus en pensant aux personnes âgées et aux personnes souffrant de malnutrition. (Les athlètes professionnels qui s’entraînent plusieurs heures par jour doivent également augmenter considérablement leur apport en protéines, tout comme les femmes enceintes ou qui allaitent.)