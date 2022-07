Pouvez-vous comprendre ce qui ne va pas dans cette illusion d’optique ?

Notre esprit est bien équipé et formé pour consommer la réalité telle qu’elle est, mais parfois, il est trompé par un problème de perception. C’est ce qu’on appelle l’illusion d’optique. Souvent, ces illusions sont créées et centrées sur des concepts de psychologie. Mais il y a des cas où ces illusions d’optique se produisent par hasard.

Par exemple, cette image qui a déconcerté et confus les internautes. Sur la photo, un cheval semble porter un casque. Lorsque vous remarquez d’autres coins de l’image, il semble que le cheval ait également des mains humaines qui tiennent la laisse et un beignet. Ce n’est qu’en y regardant de plus près que l’image révèle les éléments qui en font une parfaite illusion d’optique.

Voici l’image :

Commençons ensemble ce voyage de décodage de l’illusion. Tout d’abord, regardons la crinière. Vous remarquerez que quelques brins de la crinière diffèrent par leur teinte. Maintenant, concentrez-vous sur la partie la plus déroutante de l’illusion, le casque. La sangle sur le visage du cheval et la ceinture du casque semblent parfaitement converger pour donner l’impression que le cheval porte le casque.

L’illusion s’est concrétisée alors que la femme, qui dirige le cheval, fait face au côté opposé à la caméra. L’angle est tel que le visage de la femme est hors de la ligne de mire. C’est la femme qui tient le beignet et la laisse du cheval.

Une image similaire a fait surface il y a quelques années où une petite fille semblait avoir des jambes incroyablement minces. Les internautes se sont grattés la tête pour essayer de comprendre comment cela pourrait être. En y regardant de plus près, il s’est avéré que la fille tenait un paquet qui se fondait parfaitement avec la couleur de l’herbe en arrière-plan.

Alors, que pensez-vous de cela?

