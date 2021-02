Depuis plus d’une décennie, pourriez-vous? a stimulé l’innovation dans le secteur à but non lucratif offrant des programmes transformationnels fournissant une éducation sur la santé menstruelle et le programme Pourriez-vous? coupe menstruelle aux États-Unis, au Ghana, en Ouganda, en Afrique du Sud, au Cap-Vert, au Mozambique et au Libéria.

San Diego, États-Unis, 31 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – San Diego, Californie-The CouldYou? L’Initiative pour la santé des femmes et des filles promeut l’autonomisation des femmes et des filles à travers la distribution du programme Pourriez-vous? coupe menstruelle, éducation à la santé menstruelle, suivi et évaluation. Le programme axé sur les données est ancré dans les objectifs de développement durable 1, 3-6, 8, 12 et 17 des Nations Unies et, à ce jour, a contribué à changer la vie de plus de 19 500 filles et femmes.

Le pourriez-vous? Le programme qui a été développé et lancé par la stratège de base Christine Garde Denning, a débuté en Afrique subsaharienne avec un accent sur le Ghana et le Mozambique pour vaincre un fléau des jeunes femmes et des filles d’âge scolaire dans le monde connaissant la «pauvreté périodique».

La «période de pauvreté» qui survient au début de la puberté force des millions de jeunes femmes dans le monde dans une spirale descendante bien documentée où les filles finissent par ne pas suivre d’enseignement secondaire et sont donc plus susceptibles de contracter des mariages d’enfants, de subir une grossesse précoce, de souffrir de malnutrition. violence domestique et complications de la grossesse.

Cet énorme problème mondial, qui affecte de manière disproportionnée les communautés à faible revenu, entraîne des risques pour la santé physique et empêche les femmes d’atteindre leur plein potentiel en raison de la perte de potentiel de revenus, d’opportunités éducatives et professionnelles.

Pouvez-vous? a établi des partenariats clés en Afrique, avec l’ancien président du Mozambique, la Fondation Joaquim Chissano, ainsi que les ministères de l’Éducation, de la Culture, du Genre et de la Santé dans plusieurs pays, et des amitiés clés avec l’archevêque Desmond Tutu Fellows, avec pour objectif de changer le paradigme de la lutte contre la pauvreté.

Le pourriez-vous? Le programme a été conçu avec les conseils du professeur Penelope A. Phillips-Howard, le principal chercheur au monde sur la santé menstruelle en Afrique rurale. Il aborde les restrictions socioculturelles de longue date, les tabous et déstigmatise les menstruations, donnant de la dignité aux filles et aux femmes. Le programme fournit aux filles et aux femmes une coupe menstruelle en silicone de qualité médicale et est soutenu par un modèle de suivi et d’évaluation robuste et basé sur des données qui a vu des taux d’acceptabilité aussi élevés que 91%. Le pourriez-vous? La tasse est livrée avec un sac de transport en coton fait à la main cousu en Afrique – tout pourrais-tu? Les tasses distribuées aux États-Unis comprennent des sacs de transport cousus par des jeunes filles de 10 à 17 ans qui quittent le commerce du sexe en Ouganda. Ces filles sont payées par CouldYou? pour les aider dans leur voyage vers la liberté.

L’histoire continue

La coupe menstruelle est également le produit menstruel le plus écologique. Aux États-Unis seulement, environ 12 milliards de tampons et 7 milliards de tampons sont jetés chaque année. Les tampons peuvent prendre jusqu’à 500 ans pour se décomposer dans les décharges. Si au cours des 38 ans de règles d’une femme, elle n’a eu qu’à jeter 4 petites coupes menstruelles au lieu de 8 000 à 17 000 tampons, c’est une différence de près de 300 livres de déchets!

Mme Garde Denning a travaillé avec Young Life et Steadfast Properties, envisageant et supervisant plusieurs centres d’apprentissage à travers la Californie qui desservaient des milliers de familles à faible revenu. En tant que précurseur de CouldYou?, Christine a adapté et mis en œuvre un programme basé sur l’expérience appelé NYC Urban Plunge, qui a offert aux étudiants une expérience d’immersion de la vie dans le South Bronx, encourageant les étudiants à examiner les systèmes brisés et la justice sociale, aidant les étudiants à imaginer comment ils pourraient devenir des agents de changement. Christine a été choisie parmi les 40 femmes de plus de 40 ans de Forbes en 2016 pour avoir réinventé, bouleversé et avoir eu un impact à l’échelle mondiale.

Mme Garde Denning a consacré sa vie à prendre soin des pauvres et à essayer de rendre le monde meilleur. Après avoir obtenu un diplôme en commerce international de l’Université Pace à New York, elle a commencé sa carrière en abordant le logement et le développement urbain (HUD), suggérant qu’elle devienne policière communautaire, vivant dans des logements sociaux afin de lutter contre les activités des gangs sur leur propriété. Christine a ensuite passé 10 ans à vivre / travailler pour HUD dans la zone frontalière de San Diego / Tijuana. Ses efforts ont permis de réduire considérablement le marquage des gangs et la violence sur les biens, tout en investissant dans la vie de centaines d’adolescents et de familles.

Pour plus d’informations ou pour répondre aux besoins de santé menstruelle d’une fille vulnérable pendant 10 ans pour 10 $, visitez http://www.couldyoucup.org

Suivez CouldYou?

Instragram.com/couldyoucup

Facebook.com/couldyouafrica

Informations de contact:

Nom: Christine Garde

Courriel: envoyer un courriel

Organisation: pourriez-vous

Adresse: 860 Garnet Ave, San Diego, CA 92109, États-Unis

Site Web: https://couldyou.org/

CONTACT: Contact Info: Name: Christine Garde Organization: Could You Address: 860 Garnet Ave, San Diego, CA 92109, United States